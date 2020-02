Evern

Bei der Ortsfeuerwehr Evern gibt es eine geradezu historische Neuerung in der traditionell eher männlich geprägten Truppe: Mit Marleen Wilke-Rampenthal ist erstmals in der 119-jährigen Geschichte eine Frau zur Löschmeisterin befördert worden. „Sie steht als Frau ihren Mann“, brachte es Ortsbrandmeister Matthias Söchtig bei der Jahresversammlung auf den Punkt. Und sie stamme aus „altem Feuerwehradel“ – schon ihr Großvater sei im Musikzug und der Einsatzabteilung aktiv gewesen.

Erst mit 16 Jahren zur Feuerwehr gekommen

Die 22-Jährige hat eine steile Karriere hingelegt. Erst mit 16 kam die ehemalige KGS-Schülerin zur Ortsfeuerwehr, allerdings gleich in die Einsatzabteilung, weil es in Evern keine Jugendfeuerwehr gibt. Bereits vor zwei Jahren wurde sie zur Hauptfeuerwehrfrau ernannt. Inzwischen ist Wilke-Rampenthal auch Gruppenführerin. „Sie ist engagiert, hat die Qualifikation aus vielen Lehrgängen und lebt das richtig“, sagte Söchtig. Mit der Ernennung wolle man den Nachwuchs früh fördern und ihm Verantwortung übertragen.

Auch der Musikzug wird weiblicher. Von den 16 Mitgliedern sind inzwischen sieben Frauen. „Und dass im Jahr seines 95-jährigen Bestehens, das freut mich sehr“, sagte Söchtig. Der Musikzug hatte auch die meisten Einsätze im vergangenen Jahr: 14 Auftritte und 17 Proben. Die Aktiven der Ortsfeuerwehr dagegen wurden lediglich zu acht Einsätzen gerufen, die die Kräfte jedoch insgesamt für rund 50 Stunden forderten. Dazu gehörte auch ein Böschungsbrand am Mittellandkanal Anfang April.

Logistikfahrzeug kommt dieses Jahr

Inzwischen hat die Everner Ortsfeuerwehr 35 aktive Mitglieder – neun mehr als noch vor zwei Jahren. Dazu habe die Mitgliederwerbung der Stadtfeuerwehr entscheidend beigetragen, lobte Söchtig. „Davon haben wir profitiert, auch Neubürger sind mit dabei.“ Zudem kann sich die Ortsfeuerwehr schon einmal auf das neue Fahrzeug TSF-Logistik (Tragkraftspritzenfahrzeug) freuen, das noch in diesem Jahr ausgeliefert werden soll – und das es so in Sehnde noch nicht gegeben habe, sagte Söchtig.

Eine Besonderheit seien die Rollcontainer, die passend für die jeweiligen Einsätze bestückt werden können, etwa mit Tauchpumpen und Wassersauger bei vollgelaufenen Kellern, Streuwagen und Bindemitteln bei Ölspuren oder Schläuchen zur Wasserversorgung bei langen Wegstrecken. Das neue Fahrzeug können künftig auch benachbarte Feuerwehren anfordern.

Musikzugführer geehrt und bestätigt Bei der Jahresversammlung der Feuerwehr in Evern standen auch Ehrungen und Beförderungen an. So wurden Friedrich Wilke-Rampenthal und Hartmut Bläsig für ihre 40-jährige Mitarbeit geehrt. Bläsig wurde auch als Musikzugführer bestätigt, ebenso wie Carsten Böttger als Atemschutzgerätewart und Georg Mader als Kassierer. Neu im Amt sind Christian Albert als Schriftführer, Detlef Eigner als Gerätewart, Christina Liecke als Sicherheitsbeauftragte und Nina Graumüller als Kassenprüferin. Außerdem wurden Rabea Böttger, Christian Albert und Kai Aue zur Feuerwehrfrau beziehungsweise zum Feuerwehrmann befördert, Lukas Eigner zum Oberfeuerwehrmann und Nils Wilke-Rampenthal zum Hauptfeuerwehrmann.

Von Oliver Kühn