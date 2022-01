Dolgen/Evern/Haimar

Wenn man Ortsbürgermeister von drei Dörfern ist, bekommt man es häufiger mit gleichlautenden oder zumindest ähnlichen Wünschen aus mehreren Ortschaften zu tun. So ergeht es auch Konrad Haarstrich (CDU), der jetzt schon seit 30 Jahren für Dolgen, Evern und Haimar zuständig ist. So führt der Dorfspaziergang mit ihm unter anderem zu zwei Sporthäusern, zwei Friedhöfen und gleich mehreren Ortsausgängen. Auf der Wunschliste stehen zwei Baugebiete und zwei Radwege.

Wo jetzt noch Ortsbürgermeister Konrad Haarstrich steht, soll ein Anbau an das Sporthaus in Dolgen für neue Sanitäreinrichtungen errichtet werden. Quelle: Thomas Böger

Haarstrichs „Priorität Nummer 1“ ist das Sporthaus in Dolgen. „Die Sanitäranlagen dort sind im Eimer“, formuliert er unmissverständlich. Ein Anbau sei bereits beschlossen und auch die Genehmigung durch die Region liege schon vor. „Aber jetzt stockt es“, berichtet der Ortsbürgermeister. Möglicherweise müsse auch am Dach noch etwas gemacht werden, habe er gehört. Doch noch hofft er, dass die Arbeiten im kommenden Jahr beginnen. Im Sporthaus in Haimar müssten nach Ansicht des Ortsrats neben den Duschen auch die Umkleiden hergerichtet werden.

Friedhof hat noch keine Wasserleitung

Zwei Friedhöfe sind ebenfalls Ziel bei der Rundtour. Der am westlichen Ortseingang von Haimar gelegene hat im Zuge der Anlage einer Mittelinsel auf der Bundesstraße einen Teil der hohen Heckenbegrenzung verloren. Der Ortsbürgermeister wünscht sich eine Wiederherstellung, um das Gelände besser gegen den bei Beisetzungen oft störenden Straßenlärm abzuschirmen.

Am Friedhof in Haimar fehlt ein Teil der Hecke zur Abschirmung gegen Straßenlärm. Quelle: Thomas Böger

Deutlich aufwendiger wäre eine Wasserleitung zum Everner Friedhof. Er wird bisher nur über einen Brunnen versorgt, „in dem häufiger kein Wasser drin ist“, wie dem Ortsbürgermeister immer wieder berichtet wird. Um die Leitung finanzieren zu können, möchte die Stadt gerne ein direkt neben dem Friedhof gelegenes Grundstück an einen angrenzenden Betrieb verkaufen. „Der ist auch interessiert“, weiß Haarstrich, „da ist Bewegung drin.“

Zwei Radwege an Kreisstraßen

Nicht weit vom Friedhof entfernt verläuft die Kreisstraße nach Lehrte. An ihr sollte nach den Vorstellungen der Sehnder die Region Hannover einen Radweg entlang führen, der dann auch den Anschluss an den geplanten Radschnellweg nach Hannover herstellen würde. Das Vorhaben sieht der ehemalige Regionsabgeordnete allerdings eher als mittelfristiges Ziel. Vielleicht schneller ließe sich nach seiner Einschätzung ein weiterer Radweg an einer Kreisstraße realisieren: die 700 bis 800 Meter lange Strecke zwischen Haimar und Dolgen. „Das wäre nicht der ganz große Aufwand, und der Weg würde garantiert genutzt“, meint Haarstrich und verweist unter anderem auf Mütter, die ihren Nachwuchs per Rad zum Kindergarten in Dolgen transportieren würden.

Der dienstälteste Ortsbürgermeister Der geborene Dolgener Konrad Haarstrich ist seit 30 Ortsbürgermeister für die drei östlichen Dörfer Dolgen, Evern und Haimar und damit zumindest für den Bereich der Stadt Sehnde der dienstälteste. Erstmals gewählt wurde er 1991 gleich nach seinem Einzug in den Ortsrat. Bereits ein Jahr vorher war er als Nachrücker in den Rat der Stadt eingezogen, in dem er immer noch einen Sitz hat. Der CDU gehört er seit fast 40 Jahren an. Der 73-Jährige ist seit zwei Jahren Witwer, hat aber noch Familie im Dorf: Sohn, Schwiegertochter und zwei Enkel. Haarstrich ist gelernter Kraftfahrzeugmechaniker und hat lange Jahre den Fuhrpark der Hastra (heute Avacon) in Sehnde verwaltet. Jetzt als Rentner geht er dreimal pro Woche in das Fitnessstudio im Aqualaatzium und radelt jeden Morgen nach Sehnde, um frische Brötchen für die Familie zu holen.

Mit diesem Radweg wäre nach den Worten des Ortsbürgermeisters auch „automatisch eine Mittelinsel am Ortseingang nach Dolgen verbunden“. Dass solche Einbauten für eine niedrigere Geschwindigkeit der in die Dörfer hineinfahrenden Autos und damit für mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer sorgen, lasse sich an den westlichen Ortseingängen von Haimar und Dolgen beobachten. „Das ist richtig gut gemacht worden“, lobt Haarstrich. Deshalb wünscht er sich eine weitere Mittelinsel auf der Bundesstraße 65 am östlichen Rand von Haimar, wo nach seinen Beobachtungen besonders schnell gefahren wird.

Von Osten fahren Autos oft mit überhöhter Geschwindigkeit nach Haimar hinein. Deshalb wünscht sich das Dorf dort eine Mittelinsel mit einer Fahrbahnverschwenkung. Quelle: Thomas Böger

Die drei Dörfer haben zusammen rund 1700 Einwohner. Viel größer sollen sie nach Ansicht der Kommunalpolitiker auch nicht werden, „aber ein paar Bauplätze für die Eigenentwicklung wären schon wünschenswert“, sagt der Ortsbürgermeister. In Evern sei in seiner gesamten 30-jährigen Amtszeit kein Baugebiet ausgewiesen worden. Dabei sei es wichtig, dass die Nachkommen im Dorf bleiben könnten, „zum Beispiel, weil sie in der Feuerwehr sind“.

Hoffnung auf Bauplätze

Das gilt auch für Dolgen, wo immerhin schon die Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg gebracht wurde. Für zwei Flächen am östlichen Ortsrand „wird die Aufstellung von Bebauungsplänen angestrebt“, heißt es in der Beschlussvorlage. Da die Grundstücke der Stadt gehören, hofft Haarstrich, „dass die Leute noch dieses Jahr anfangen können zu bauen“. Für ein Baugebiet in Evern sind seine zeitlichen Vorstellungen bescheidener: „Ich hoffe, dass ich das noch erlebe“, sagt der 73-Jährige.

Von Thomas Böger