Sehnde: Das sind die beliebtesten Babynamen 2020

Sehnde

Ist der Lockdown im Frühjahr 2020 mitverantwortlich für Sehndes positives Bevölkerungssaldo? Das dürfte sich, zumindest statistisch, erst in den kommenden Wochen und Monaten allenfalls erahnen lassen. Tatsächlich ist die Einwohnerzahl im Vergleich zu 2019 um 158 deutlich auf 24.226 (Stand Ende Dezember 2020) gestiegen. Dabei starben im Stadtgebiet im ersten Pandemie-Jahr sogar 17 Einwohner mehr als im Vorjahr, insgesamt 138 Personen – laut Statistik des Gesundheitsamtes zwei von ihnen an oder mit einer Covid-19-Infektion. Im neuen Jahr gab es aber bereits vier weitere Todesmeldungen. Der älteste Sehnder ist aktuell 100, die älteste Sehnderin sogar 101 Jahre alt.

Theo behauptet Spitzenplatz

Wie Sehnder Eltern ihren Nachwuchs am liebsten nennen, das kann das Standesamt der Stadt mit Blick in die Statistik genau sagen. Der beliebteste Jungenname 2020 war, wie schon im Jahr davor, Theo – vier Babys erhielten diesen Namen. Es folgen auf den weiteren Plätzen Lio (dreimal) und mit jeweils zwei Treffern Jonathan, Matheo, Paul, Karl, Henry, Philipp, Felix und Moritz. Die Theo-Verfolger des Vorjahres hatten Justus, Fiete, Oskar und Enno geheißen. Bei den Mädchen lag Ida im Jahr 2020 (dreimal) am höchsten in der Gunst der Eltern, gefolgt von klangvollen Namen wie Elisa, Ava, Luna, Sofia, Alina und Lina. 2019 waren in Sehnde Matilda und Jana gleichauf die Spitzenreiterinnen gewesen – vor Sofia und Amalia.

93 Hochzeiten in Sehnde , kaum weniger als im Vorjahr

93 Paare haben sich im vergangenen Jahr in Sehnde trauen lassen - nur vier weniger als vor Corona. Quelle: Privat (Archiv)

Die Ehe ist auch im Corona-Jahr in Sehnde nicht aus der Mode gekommen. Trotz Einschränkungen bei der Gästezahl und strengen Hygienekonzepten bei der Zeremonie gaben sich 2020 insgesamt 93 Paare im Standesamt Isernhagen das Ja-Wort. Allerdings dürften es in Wirklichkeit mehr Eheschließungen gewesen sein – schließlich dürfen die Sehnder auch auswärts heiraten. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass das Virus die Liebe nicht wirklich aufhalten konnte: 2019 hatte es nur vier Hochzeiten mehr in Sehnde gegeben.

Von Martin Lauber