Sehnde

Seit Jahren wächst das Defizit im städtischen Haushalt, und es türmen sich die Schulden auf, etwa durch den Bau des Sportzentrums Sehnde und die Erweiterung der Kooperativen Gesamtschule. Doch nun gibt es eine überraschende Nachricht: Das Defizit im Sehnder Haushalt für das vergangene Jahr wird voraussichtlich deutlich geringer ausfallen als eingeplant. Nach den jüngsten Berechnungen im Fachdienst Finanzen der Stadtverwaltung sinkt es um 2,3 Millionen auf 3,5 Millionen Euro. „Es bleibt noch eine gewisse Unsicherheit, aber der Trend ist relativ sicher“, erläutert Fachdienstleiter Peter Wissmann. Endgültige Zahlen könne er jedoch erst im Februar nennen.

Unbesetzte Stellen: Eine Million Euro weniger für Personal

Die positive Entwicklung hat im Wesentlichen drei Ursachen: Wegen nicht oder verspätet besetzter Stellen sowie den Wegfall von Lohnfortzahlungen verringern sich die Personalkosten der Stadt um etwa eine Million Euro. Noch einmal die gleiche Summe wird beim Posten Gebäudeunterhaltung, Mieten, Pachten und Bewirtschaftungskosten eingespart. Und aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Rethmar-West fließen über den eingeplanten Ansatz hinaus 1,6 Millionen Euro zusätzlich in die Stadtkasse. Sie hätten allerdings eigentlich schon im Jahr zuvor eingenommen werden sollen, doch die Vermarktung verzögerte sich. Ohne diesen Posten beläuft sich die Verbesserung im Haushalt noch auf rund 685.000 Euro.

Auf mehreren Gebieten fallen die Ergebnisse jedoch schlechter aus als die ursprünglichen Kalkulationen. Das gilt vor allem für die Einnahmen. So rechnet Wissmann zurzeit mit einer um etwa 300.000 Euro auf rund 5,2 Millionen reduzierten Gewerbesteuer. Die Erträge aus der Grundsteuer verringern sich voraussichtlich um 250.000 Euro. Aus der Einkommens- und der Vergnügungssteuer erwartet die Stadt jetzt eine um 220.000 Euro verminderte Einnahme.

Weil sie das Waldbad an die Stadtwerke übertragen hat, spart die Stadt Ausgaben in Höhe von 320.000 Euro – allerdings fällt dafür die Gewinnausschüttung der Stadtwerke aus. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Ausschreibungen „jenseits von Gut und Böse“

Der Saldo aus den Zuweisungen des Landes und den Zahlungen an die Region Hannover verschlechtert sich um 140.000 Euro, und die Gebühren für die Kindertagesstätten fallen – vor allem wegen der Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie – um 390.000 Euro niedriger aus als veranschlagt. Weitere 200.000 Euro fehlen bei den Konzessionsabgaben für die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser. Völlig weg fällt die mit 400.000 Euro eingeplante Gewinnausschüttung der Stadtwerke Sehnde, weil diese das Waldbad übernommen haben und Geld für Investitionen brauchen. Dem stehen allerdings 320.000 Euro weniger an Ausgaben gegenüber, die die Stadt nun nicht mehr für das Bad aufbringen muss.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Manche Einsparungen erfreuen Politik und Verwaltung allerdings gar nicht. So können einige Bauvorhaben nicht ausgeführt werden, weil „die Ausschreibungsergebnisse derart überteuert sind, dass die Maßnahmendurchführung nicht finanzierbar ist“, wie es in einer Vorlage für den Rat heißt. Das betrifft zum Beispiel die Friedhofstraße in Haimar. „Den Ausbau haben wir schon zweimal ausgeschrieben, aber die Ergebnisse sind jenseits von Gut und Böse“, sagt Wissmann.

Von Thomas Böger