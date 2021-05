Sehnde/Höver

Die Diskussion um die Ansiedlung von Logistikhallen im geplanten Gewerbegebiet Sehnde-Ost geht weiter. Kurz vor den nächsten politischen Beratungen dazu hat Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) ein Zugeständnis an die Gegner des Projekts verkündet. Die Stadt Sehnde habe sich mit dem Projektentwickler auf den Abschluss einer städtebaulichen Vereinbarung zum künftigen Verkehrsaufkommen verständigt, sagte er nach einem Besuch der SPD-Ratsfraktion bei dem derzeit noch bei Höver angesiedelten Online-Reifenhändler Delticom. Danach sollen die zusätzlichen Lastwagenfahrten in Sehnde Ost auf täglich maximal 295 begrenzt werden. Delticom soll Hauptmieter in dem neuen Gewerbegebiet werden.

Ein Gutachter hatte die voraussichtliche Zahl der Lastwagenfahrten auf der Basis der Gesamtfläche von rund 17 Hektar – neun davon beansprucht Delticom – zunächst auf bis zu 440 pro Tag berechnet. Doch jetzt habe Steven Engler, Geschäftsführer des Investors Eurovia, zugesagt, die Anzahl auf weniger als 300 zu begrenzen, berichtete Kruse. Die Vereinbarung sei von der Stadt bereits unterzeichnet worden, die Unterschrift der anderen Seite erwarte er möglicherweise noch bis zur Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am Dienstag, 1. Juni, in der es erneut um das Gewerbegebiet gehen wird. Spätestens jedoch bis zur Ratssitzung am 24. Juni, in der abschließend über den Bebauungsplan abgestimmt werden soll, sei der Kontrakt unterzeichnet.

Höchstens 50 Lastwagenfahrten pro Tag bei Delticom

Der Bürgermeister wertet die Reduzierung der Lastwagenfahrten in erster Linie als Erfolg der Bürgerinitiative (BI), die seit einigen Wochen unter anderem mit einer Onlinepetition versucht, die Ansiedlung von Logistikbetrieben in dem Gewerbegebiet zu verhindern. Ihr Hauptargument ist die zu erwartende starke Verkehrsbelastung. Die dürfte allerdings kaum von Delticom ausgehen: Wie Logistikvorstand Alexander Eichler den Kommunalpolitikern der SPD bei ihrem Besuch in Höver noch einmal versicherte, werden für Anlieferung und Abtransport der Reifen je nach Saison täglich nur 20 bis höchstens 50 Lastwagenfahrten benötigt.

Mit solchen Transparenten kämpft die Bürgerinitiative gegen neue Logistikhallen in Sehnde. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Das liege am System der Verteilung, erklärte Eichler: Angeliefert werde die Ware mit etwa 1000 Reifen pro Fahrzeug. In gleicher Größenordnung verließen die Reifen auch ganz überwiegend wieder das Lager, in dem 450.000 bis 460.000 Pneus untergebracht sind. Sie würden zu regionalen Verteilzentren in mehreren europäischen Ländern gebracht. „Mit Sprintern wäre das völlig unwirtschaftlich“, sagte der Delticom-Logistikchef. Auf Kleintransporter greife man nur in Ausnahmefällen zurück, etwa wenn ein guter Stammkunde einen eiligen Extrawunsch habe. Eichler klärte auch einen unter Politikern wie Bürgern weit verbreiteten Irrtum auf: Einen Autobahnanschluss braucht Delticom nur in geringem Maße. Die Hauptfracht werde über den Partner DPD im Güterverkehrszentrum in Lehrte abgewickelt.

Mehrheitsverhältnisse sind noch unklar

Nach dem Besuch in Höver erklärte SPD-Fraktionschef Max Digwa, das Hauptargument der BI gegen den Groß-Logistiker Delticom und für mehrere kleinere Unternehmen überzeuge ihn nicht. Er sei sich keineswegs sicher, dass kleinere Betriebe weniger Verkehr erzeugten. „Ich glaube, da fahren wir mit einem großen besser“, sagte er angesichts der von Delticom genannten Zahlen.

Digwa kündigte ebenso wie sein Kollege bei der CDU, Klaus Hoffmann, an, dass es bei der Abstimmung im Rat keinen Fraktionszwang geben werde. Offiziell gibt es den ohnehin nicht, aber es ist durchaus üblich, dass in den Fraktionen intern abgestimmt wird und man dann die Mehrheitsmeinung nach außen geschlossen vertritt. Doch im Fall des Gewerbegebiets Sehnde-Ost geht es laut Hoffmann um „ein grundsätzliches Thema, zu dem man unterschiedlicher Meinung sein kann“. Nach seiner Auffassung „müssen wir dabei keine Geschlossenheit demonstrieren“. Er werde jedenfalls dafür plädieren, „dass jeder seinem Gewissen folgt“.

Sozialdemokrat Digwa glaubt zwar, dass die Mehrheit seiner Fraktionskollegen für das Projekt votieren werden, aber wie die Abstimmung im Rat letztlich ausgehen wird, mag er nicht vorhersagen. Auch Hoffmann kann das nicht einschätzen. „Das wird spannend“, meint er.

Der Fachausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt spricht in seiner Sitzung am Dienstag, 1. Juni, ab 18 Uhr noch einmal öffentlich über den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Sehnde Ost. Er tut dies im Gutshof in Rethmar, Gutsstraße 15. Dort besteht wegen der Corona-Auflagen Maskenpflicht. Der Zugang zum Versammlungsort ist wegen der Abstandsregeln auch nicht unbegrenzt möglich.

Von Thomas Böger