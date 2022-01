Sehnde

Beim dritten „Spaziergang“ von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Sehnde ist es am Montagabend zu einem Handgemenge mit der Polizei gekommen. Als der Einsatzleiter die Versammlung von etwa 50 Protestierern auflösen wollte, versuchten mehrere Teilnehmer, die Polizeikette zu durchbrechen. Einer verhielt sich sowohl nach Angaben der Polizei als auch nach Augenzeugenberichten derart aggressiv und renitent, dass die Beamten ihn zu Boden bringen und fixieren mussten. Unterdessen planen zwei Sehnder Bürger für Montag, 24. Januar, um 18 Uhr vor dem Rathaus am Marktplatz eine Gegendemonstration unter dem Motto „Sehnde zeigt Gesicht“ und haben dazu auch Bürgermeister Olaf Kruse und den Ortsrat Sehnde um Unterstützung gebeten.

Die etwa 15 Beamten vor Ort hätten den „Spaziergang“ als Versammlung gewertet und aufgelöst, weil sich kein Versammlungsleiter zu erkennen gab, sagt Marcus Schmieder von der Polizeidirektion Hannover: „Das war eine nicht angezeigte Montagsdemo.“ Viele Protestierer hätten zudem keine Masken getragen und angegeben, dass sie nur „einkaufen gehen“ wollten – eine neue Variante der Corona-Gegner. „Aber 50 Leute gehen eher weniger zusammen einkaufen“, resümiert Schmieder.

Polizei kesselt Teilnehmer ein

Zumal es in dem kleinen Abschnitt der Mittelstraße kurz vor der Kreuzkirche, wo die Polizei den Aufmarsch schließlich stoppte, gar keine Geschäfte gibt. Die 50 Marschierer waren dabei von zwei Seiten eingekesselt worden, um die Personalien festzustellen. Zwei bis drei Menschen hätten versucht, während der Rechtsbelehrung durch den Einsatzleiter die Polizeikette zu durchbrechen. „Dabei kam es dann zu einer Rangelei“, hat Reiner Luck beobachtet, der nach eigenen Angaben schon zweimal mit Damaris Frehrking als einzige Gegendemonstranten am Rande der Protestler gestanden hat. „Die Leute wollten sich rausschleichen und rausschubsen.“

Der besonders aggressiv auftretende Mann habe immer wieder die Beamten angegangen, bestätigt Frehrking. Die Polizei habe den Mann schließlich niederringen müssen, sich aber korrekt verhalten. Beide berichten zudem übereinstimmend, dass sie keine ihnen bekannte Sehnderinnen oder Sehnder unter den Marschierern erkannt hätten. Viele hätten Kapuzen über den Kopf gezogen, offenbar um nicht erkannt zu werden. Dafür hätten auffällig viele Autos mit Peiner Kennzeichen in der Breiten Straße gestanden.

Das nährt die Vermutung, dass die Corona-Gegner Demo-Tourismus betreiben und die selben Teilnehmer an verschiedenen Orten einsetzen – vielleicht sogar mit politischer Unterstützung aus dem Lager der Corona-Kritiker. Denn am Rande eines „Spaziergangs“ in Sehnde stand ein Auto mit dem Logo der Partei Die Basis, die als parteipolitischer Arm der „Querdenker“-Bewegung gilt.

Botschaft: Dankbar für Impfung

Frehrking – in diesem Falle ausdrücklich als Privatperson und nicht als Pastorin – und Luck wollen nun eine Gegenaktion zu den „Spaziergängen“ ins Leben rufen. „Es ist erschreckend zu beobachten, wie die Zahl dieser Protestler gegen die Corona-Regeln auch in unserer Stadt zugenommen hat“, nennt Luck als Motivation. Unter dem Motto „Sehnde zeigt Gesicht“ sollen am Montag möglichst viele Menschen demonstrieren, dass sie die Mehrheit sind, hinter den Maßnahmen des Staates stehen und sich die „Spaziergänge“ in Sehnde nicht verfestigten. „Ich bin dankbar, dass ich geimpft bin“, laute die Botschaft, sagt Frehrking.

Die Aktion sei bereits als Demonstration ordnungsgemäß angemeldet. In den nächsten Tagen werde zudem die Internetseite sehnde-zeigt-Gesicht.de mit weiteren Informationen freigeschaltet.

Dazu hoffen die beiden Initiatoren auf Unterstützung aus der Politik. „Damit Sehnde nicht staunend zuschaut, was sich da gerade zusammenbraut“, heißt es in dem Aufruf an den Bürgermeister und Ortsrat. Er habe beobachtet, wie schwer es die Polizei gehabt habe, die Protestler mit Augenmaß aufzuklären, sagt Luck. „Auch die Polizeikräfte brauchen unsere Unterstützung, damit wir uns nicht eines Tages fragen müssen, was aus unserem Rechtsstaat geworden ist.“

Von Oliver Kühn