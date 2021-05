Sehnde

Wenn sich die Mitglieder des Sehnder Rats am Donnerstag, 20. Mai, zu ihrer Sitzung im Saal des Rathauses begeben, werden sie vor dem Gebäude auf protestierende Bürgerinnen und Bürger treffen. Gegner der möglichen Ansiedlung von Logistikhallen des Reifengroßhändlers Delticom auf dem Gelände des neuen Gewerbegebiets Sehnde-Ost haben eine Demonstration angemeldet, die mittlerweile auch genehmigt ist und unter Corona-Abstandsregelungen stattfinden muss.

Die Demo am Rathaus beginnt um 17.30 Uhr und ist unter anderem mit Flyern und Aushängen in Geschäften sowie Wurfsendungen in Postkästen und Beiträgen in sozialen Netzwerken bekannt gemacht worden. Die Initiatorinnen und Initiatoren der Demo wollen zum Ausdruck bringen, dass sie sich gegen den geplanten Logistikkomplex und den damit verbundenen Zuwachs an Lastverkehr wehren. Stattdessen fordern sie ein nachhaltigeres Konzept für regionale Handwerks- und Dienstleistungbetriebe.

Onlinepetition: Mehr als 2200 Unterzeichner

Das Team aus Rethmar, welches vor einigen Wochen eine Onlinepetition gegen die Ansiedlung von Logistikern im neuen Gewerbegebiet angestoßen hat, begrüßt die Demo ausdrücklich. Bis Mittwochnachmittag hatten 2219 Menschen die Petition unterstützt, darunter 1419 aus dem Sehnder Stadtgebiet. In der Ratssitzung am Donnerstagabend ist das Gewerbegebiet nicht Gegenstand der Beratungen.

Von Achim Gückel