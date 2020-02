Sehnde

Seit Jahren warnt die Polizei immer wieder vor Betrügern, die sich ihre Opfer vor allem unter älteren Menschen suchen. Deshalb gehen die Kontaktbeamten, aber auch die speziell ausgebildeten ehrenamtlichen Sicherheitsberater, regelmäßig zu Seniorenveranstaltungen – etwa beim Sozialverband, der AWO oder in Kirchengemeinden – um dort über die verschiedenen Tricks der skrupellosen Täter zu berichten. Als Sehndes Kontaktbeamter Stephan Flohr jetzt zu einem Vortrag in der Sehnder Tagespflegestation des Deutschen Roten Kreuzes zu Gast war, begegneten ihm dort auch Besucher, die selbst schon Ziel von Betrugsversuchen gewesen waren.

Enkeltrick erfolgreich abgewehrt

Eine der bekanntesten Methoden ist der sogenannte Enkeltrick: Jemand ruft einen Senior an und behauptet, dessen Enkel zu sein, der wegen einer Notlage dringend eine größere Menge Geld benötigt. Ebenfalls beliebt: Jemand gibt sich am Telefon als Polizeibeamter aus und warnt vor einem bevorstehenden Einbruch. Um den Tätern ein Schnippchen zu schlagen, werde er vorbeikommen und Wertgegenstände wie Schmuck oder Bargeld in Sicherheit bringen, kündigt der falsche Polizist dann an. Auch als Handwerker tarnen sich Betrüger gerne: Angeblich sollen sie im Auftrag der Stadtwerke Leitungen kontrollieren, doch tatsächlich verschaffen sie einem Komplizen Zutritt zur Wohnung und lenken den Bewohner dann ab, damit der andere die Räume nach Wertsachen durchsuchen kann.

Als Flohr die Vorgehensweise der Betrüger beschrieb, berichtete eine Frau, auch schon einmal einen entsprechenden Anruf erhalten zu haben. „Aber ich habe gar keinen Enkel“, sagte sie und habe das Ansinnen abgelehnt, einem angeblichen Freund des angeblichen Enkels Geld auszuhändigen. Auch mehrere andere der etwa 20 Senioren bei der DRK-Veranstaltung zeigten sich laut Flohr relativ gut informiert. „Die lesen etwas in der Zeitung oder sehen etwas im Fernsehen“, hat er erfahren. Manche kämen auch in die Dienststelle am Sehnder Rathaus. Zum Beispiel, um sich über Sicherungsmaßnahmen für Haus oder Wohnung zu erkundigen.

Ehrenamtliche Sicherheitsberater helfen

Doch einen wesentlichen Teil zur Information der potenziellen Opfer tragen nach Flohrs Einschätzung Sicherheitsberater bei, die in einem Projekt der Polizei in der Region Hannover ausgebildet wurden. In einem dreitägigen Lehrgang erfahren sie alles Wesentliche zu den Themen Betrug und Einbruch, aber auch zum richtigen Verhalten im Verkehr. Sie geben ihr Wissen dann in Organisationen und Vereinen an deren ältere Mitglieder weiter. Im Sehnder Stadtgebiet gibt es inzwischen 13 auf diese Weise ehrenamtlich zum Schutz von Senioren tätige Frauen und Männer. Sie kommen mehrmals im Jahr zum Erfahrungsaustausch und zu Fortbildungen zusammen.

Zur Galerie Enkeltrick, Hochhebetrick, Gewinnanrufe - diese 14 Tricks wenden Diebe immer wieder bei ihren Opfern an.

Lesen Sie auch

In Seelze sind Sicherheitsberater schon länger unterwegs

Von Thomas Böger