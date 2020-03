Sehnde

Etwa 13 Jahre – So lange wird schon über die Sanierung der Sporthalle in Dolgen diskutiert. Passiert ist bis jetzt: nichts. Die Sehnder Politik hat im vergangenen Jahr die Priorität auf die Neubauten der KGS in der Sehnder Kernstadt gesetzt und das Projekt in Dolgen der Infrastrukturgesellschaft Sehnde übergeben. Die Tochtergesellschaft der Stadt soll damit die Stadtverwaltung bei ihren vielen Bauprojekten entlasten.

Bei den Vereinsmitgliedern in Dolgen und Haimar sorgt das nunfür Unmut. Im Verein glauben viele nicht mehr an eine zeitnahe Sanierung der Halle. Viele der Mitglieder im östlichsten Teil Sehndes fühlen sich abgehängt, wenn Großprojekte in Sehnde bevorzugt werden. Klar, dass da der Groll groß ist. Da ist es nur verständlich, dass der Verein so verärgert ist, dass er selbst die Mitgliederversammlung in der Turnhalle nicht mehr abhalten will und stattdessen im Schützenheim tagt. Dies tut er auch, um die Dringlichkeit bewusst zu machen.

Zuversicht für die Zukunft

Dennoch kann der Verein positiv in die Zukunft blicken. Denn die Vergabe an die Infrastrukturgesellschaft bietet vor allem große Chancen. Diese hat schon einige Projekte erfolgreich realisiert. Die Sanierung könnte jetzt tatsächlich zügig umgesetzt werden. Der Frust sitzt immer noch tief.

Da muss die Stadt jetzt erst einmal Vertrauen zurückgewinnen. Dieses gelingt jedoch nur, wenn sich alle Verantwortlichen an einen Tisch setzen, weitere Schritte festlegen und damit auch Verbindlichkeit demonstrieren. Hier gilt es jetzt, viel gutzumachen – ohne Schnellschüsse, aber mit viel Transparenz, klugen Ideen und einem Zeitplan, der auch realistisch ist.

Von Patricia Oswald-Kipper