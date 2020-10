Rethmar

Stühlerücken im Vorstand des Regionalmuseums: Jens Wilk aus Rethmar verwaltet künftig die Finanzen des Vereins und löst damit Barbara Külp im Amt ab. Er wurde bei der Hauptversammlung jetzt einstimmig in das Amt gewählt.

Barbara Külp hatte das Amt bereits im Frühjahr aus persönlichen Gründen vorzeitig abgeben wollen – ein Jahr vor den regulären Neuwahlen. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte die 75-Jährige Wilk als ihren Nachfolger vorgeschlagen. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Vorstandswahlen allerdings in den September verschoben werden.

„Wir danken Frau Külp für ihre engagierte Arbeit sehr“, sagte jetzt Vereinschef Erhard Niemann. Die ehemalige Diplomkauffrau hatte vier Jahre lang als Kassenwartin die Geschäfte des Regionalmuseums geführt.

Frank Reuters ist neuer Schriftführer

Der Rethmarer Wilk wurde in der Hauptversammlung im Gutshof Rethmar einstimmig als Nachfolger ins Amt gewählt. Der 49-Jährige bringt laut Vereinschef Niemann als Bankkaufmann ebenfalls viel Erfahrung für das Amt mit. „Wir freuen uns auch, wenn der Vorstand verjüngt wird. Das ist uns hier geglückt“, sagte Niemann.

Auch das bislang vakante Amt des Schriftführers wurde bei der Mitgliederversammlung wieder neu besetzt: Frank Reuters, der schon fast seit Gründung des Museums mit an Bord ist, übernimmt in diesem Bereich zunächst kommissarisch die Verantwortung.

Museumschef Niemann freute sich, dass Külp dem Vorstand weiter erhalten bleibt: Sie wurde von den Mitgliedern ins Amt der Beisitzerin gewählt.

Museum bittet um Ideen für künftige Ausstellungen

Der Vorstand des aktuell 166 Mitglieder starken Vereins arbeitet nun an der Organisation des Nikolaustages am Sonntag, 6. Dezember. Laut Niemann ist an diesem Tag eine Überraschung für Kinder geplant.

In den nächsten Wochen will der Vorstand zudem weitere Ausstellungsthemen planen. Dazu bittet Niemann auch um die Vorschläge der Sehnder. Wer eine Idee für ein Thema hat, kann sich bei Erhard Niemann per E-Mail an r.niemann@htp-tel.de sowie unter Telefon (051 38) 9851 melden.

