Sehnde

Auch die Stöberkiste der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Sehnde erlebt in diesen Tagen angesichts des Kriegs in der Ukraine eine Welle der Hilfsbereitschaft. „Mit der Stadt Sehnde und der Flüchtlingshilfe stehen wir in engem Kontakt, um bei Bedarf schnell helfen zu können“, sagt der Vorsitzende Reiner Luck. In einer Mitteilung verweist die AWO in diesem Zusammenhang auf die Internetseite der Stadt sehnde.de, wo unter dem Punkt Ukraine-Hilfe tagesaktuell informiert wird. In Zusammenarbeit mit Brunhilde Ahlfeldt vom Seniorenbeirat der Stadt seien aber auch schon warme Kinderkleidung, Kindersitze und ein Kinderwagen auf den Weg in die Ukraine gebracht worden. Wer jetzt sofort helfen möchte werde aber gebeten, finanzielle Hilfe zu leisten.

Erste Kleiderausgabe am 19. März

Die Stöberkiste der AWO, die Secondhand-Kleidung anbietet, wird wie vorgesehen erst nach der Corona-Lockerung Mitte März wieder öffnen. Neustart der Kleiderausgabe ist am Sonnabend, 19. März. Danach ist die Einrichtung an der Peiner Straße 77 am 6. und 23. April, am 7. und 18. Mai sowie am 4. und 22. Juni jeweils von 14 bis 17 Uhr und mittwochs von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Für die Ausgabe ist eine Terminvergabe unter Telefon (05138) 7091757 oder per E-Mail an die stoeberkiste@freenet.de erforderlich. Die Annahme von Bekleidung beginnt am Mittwoch 23. März, danach findet sie am 11. und 27. April, 9. und 25. Mai sowie am 13. und 29. Juni jeweils mittwochs von 15 bis 18 Uhr und montags von 9 bis 12 Uhr statt. Für die Annahme ist keine Anmeldung erforderlich.

Von Achim Gückel