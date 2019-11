Nach und nach beteiligen sich jetzt die Sehnder Ortsteile an der großen Aktion Sehnde blüht auf. Jetzt haben 44 Helfer in Wassel gut 720 Blumenzwiebeln in die Erde gebracht. Sie sollen im nächsten Frühjahr das Dorf an vier Stellen in ein Blütenmeer verwandeln – und zwar in Mustern.