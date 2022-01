Bilm

Etwas Geld und eine Flasche Gin aus dem Speiseraum: Das ist die Beute eines Unbekannten, der in der Nacht zu Donnerstag, 13. Januar, in das Hotel am Behmerothsfeld eingedrungen ist. Nach Angaben der Polizei öffnete er gewaltsam die Schiebetür am Portal und suchte drinnen dann nach Beute.

Angaben zum Wert der Beute und zum Schaden an der Tür gibt es nicht. Die Polizei hofft aber auf Zeugenhinweise, die sie im Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 entgegennimmt.

Von Achim Gückel