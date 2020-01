Ilten

Mehrere Kleingärtner der Kolonie Im Bosenkamp haben gleich zum Jahresbeginn eine unangenehme Überraschung erlebt. Einbrecher sind in den vergangenen Wochen in mindestens drei Lauben eingedrungen. Nachdem die Polizei bereits am Mittwoch über einen solchen Fall berichtete, vermeldete sie am Donnerstag zwei weitere Taten.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Einbrecher zwischen den Weihnachtstagen und Mittwoch dieser Woche in die zwei Lauben eingestiegen. In einem Fall öffnete der Eindringling ein bereits defektes Fenster an einem der Häuschen, um sich Zutritt zu verschaffen. Im anderen Fall wurde das Vorhängeschloss an einem Schuppen beschädigt. Zum möglichen Diebesgut kann die Polizei noch keine konkreten Angaben machen.

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr Sehnde finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel