Ein offen liegender Rucksack auf der Beifahrerseite eines VW-Transporters hat am Freitag einen Dieb an der Iltener Straße angelockt. Um an den Inhalt des Rucksacks zu gelangen, schlug der Unbekannte kurzerhand die Scheibe ein.

Danach griff er sich den Rucksack und verschwand. Laut Polizei stellte der Besitzer des Fahrzeugs gegen 12.30 Uhr den Schaden fest. In dem Rucksack befanden sich neben Geld auch einige Wertgegenstände. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 32) 82 70.

Von Patricia Oswald-Kipper