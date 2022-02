Sehnde/Ilten

Ein vollendeter und ein gescheiterter Einbruch im Sehnder Stadtgebiet beschäftigen die Polizei. Nach Angaben des Kommissariats in Lehrte versuchte mindestens ein bislang Unbekannter, in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße in der Kernstadt einzubrechen. Doch der Versuch, dazu die Terrassentür aufzuhebeln, misslang. Die Tat muss sich nach Angaben der Ermittler zwischen Mittwoch, 23., und Sonntag, 27. Februar, zugetragen haben.

Dagegen war ein Dieb im Nachtigallenweg in Ilten mit der gleichen Vorgehensweise erfolgreich. Der Unbekannte schaffte es, die Terrassentür aufzuhebeln und aus dem Einfamilienhaus mehrere Wertsachen zu stehlen. Was genau entwendet wurde und wie hoch der Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Der Einbruch muss sich nach Angaben der Polizei zwischen Donnerstag, 24., und Sonnabend, 26. Februar, abgespielt haben.

Mögliche Zeugen in beiden Fällen werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 mit dem Kommissariat Lehrte in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn