Ilten

Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl am Dienstagmittag. Ein Unbekannter hat aus einem an der Kirchstraße in Ilten geparkten Dacia durch das offen stehende Fenster ein Handy, eine Bankkarte, eine Versichertenkarte und den Führerschein des Fahrzeugbesitzers erbeutet. Die Karten sowie das Handy hatte der Mann laut Polizei auf dem Armaturenbrett liegen gelassen. Die Tat ereignete sich zwischen 11 und 13 Uhr.

Bereits in der Nacht zu Dienstag hatten Diebe aus einem Auto in Sehnde Koffer und Tüten mit Bekleidung sowie Medikamente gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 32) 82 70.

Von Patricia Oswald-Kipper