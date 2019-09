Ilten

Erneut sind in Ilten zwei Autos aufgebrochen worden, um an teure Multimediageräte zu gelanden. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch zwei Volkswagen in den Straßen Zum Flakenbruch und An Kötters Pfuhl geknackt und jeweils ein Gerät gestohlen. Bislang gibt es keine Hinweise zu den Dieben. Mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können, werden deshalb gebeten, sich mit der Polizei in Lehrte unter der Telefonnummer (0 51 32) 82 70 in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn