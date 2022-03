Sehnde

Zwei bislang unbekannte Diebe haben am späten Sonnabendabend versucht, in ein Fahrradgeschäft in der Peiner Straße einzubrechen. Dabei schlugen sie nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte gegen 23.50 Uhr offenbar mehrfach mit einem unbekannten Werkzeug auf die Glasscheibe der verschlossenen Eingangstür ein. Diese wurde dabei beschädigt, hielt jedoch stand. Die Unbekannten ließen daraufhin von ihrer Tat ab und flüchteten unerkannt.

Einbruchsversuch: Zeugin hört Lärm

Durch das dilettantische Vorgehen war eine Zeugin auf den Einbruchsversuch aufmerksam geworden und hatte die Polizei alarmiert. Eine sofort ausgelöste Fahndung in der Umgebung verlief jedoch erfolglos. Mögliche Zeugen, die weitere Angaben machen können werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 an die Polizei Lehrte zu wenden.