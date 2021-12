Rethmar

Im September war der erste Spatenstich in der Seufzerallee gesetzt worden, jetzt meldet die Polizei den ersten Diebstahl von der Baustelle für den neuen Anbau an der Sporthalle Rethmar. Unbekannte haben dort nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte am Wochenende etwa 20 Rigipsplatten, fünf Säcke Spachtelmasse und 25 Profilschienen zur Befestigung von Bauteilen gestohlen. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert worden ist. Zum Tatzeitraum gibt es bislang keine Angaben und zu den Dieben keine Hinweise. Deshalb bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich mit der Lehrter Wache unter der Telefonnummer (05132) 8270 in Verbindung zu setzen.

An der Seufzerallee entsteht derzeit für rund 1,3 Millionen Euro ein neuer, freistehender Umkleidetrakt für die Sporthalle des MTV Rethmar. Der elf mal 20 Meter große Neubau entsteht hinter der Turnhalle und bietet Platz für vier Umkleideräume, zwei Duschräume, Toiletten, einen Raum für Schiedsrichter, einen Geräteraum, einen Erste-Hilfe-Raum sowie ein Lager. Auf dem Dach ist eine Fotovoltaikanlage geplant.

Von Oliver Kühn