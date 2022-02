Höver

In Höver haben Unbekannte mehrere Stangen Zigaretten aus einem Kiosk gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, spielte sich der Vorfall am Mittwoch gegen 18.30 Uhr an der Hannoverschen Straße ab. Dort tricksten zwei Männer die Verkäuferin aus und flohen dann in einem SUV.

Nach Angaben der Polizei hatten die Diebe sich schon eine Weile im kleinen Verkaufsraum des Kiosks aufgehalten, waren dann an den Tresen getreten und hatten um drei Stangen Zigaretten gebeten. Als die Verkäuferin diese auf den Tresen legte, griffen die Unbekannten zu, verließen den Laden und sprangen in das draußen bereitstehende Auto. Nach Angaben von Zeugen soll es sich dabei um einen schwarzen Mercedes mit weißem Dachgepäckträger handeln, an dessen Steuer ein weiterer Mann saß. Der Wagen fuhr dann in Richtung Ortskern davon.

Die Polizei schreibt in ihrer Mitteilung, die Täter seien von „südländischem Erscheinungsbild“. Einer der Männer ist etwa 1,65 Meter groß, der andere wurde auf circa 1,90 Meter geschätzt. Beide trugen im Kiosk eine FFP2-Maske.

Von Achim Gückel