Ilten

Erneut haben Diebe in Sehnde Werkzeug aus einem Firmenfahrzeug gestohlen. In der Straße Am Kälberanger in Ilten haben sie auf der Ladefläche eines Pritschenwagens eine fest montierte Kiste aufgebrochen und diverse Geräte entwendet. Den Schaden beziffert die Polizei Lehrte mit rund 1800 Euro. Der Citroen Jumper der Baufirma war am Straßenrand abgestellt. Der Diebstahl muss sich nach Angaben der Ermittler in der Zeit zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, zugetragen haben.

Erst Mitte Mai brachen Diebe Baucontainer in Höver auf

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache zu melden. Erst Mitte Mai hatten Unbekannte aus drei Baucontainern in Höver mindestens eine Bohrmaschine und einen Trennschleifer gestohlen.

Von Oliver Kühn