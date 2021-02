Wassel

Der Parkplatz an der Bundesstraße 443 nahe dem Mittellandkanal ist immer wieder Schauplatz für Autoaufbrüche. Jetzt vermeldet die Polizei eine weitere Tat. Diese spielte sich am Sonnabend zwischen 15 und 15.30 Uhr ab, als die Fahrerin eines VW Golf einen Spaziergang am Kanal unternahm. Nach Angaben der Polizei schlug der Dieb die Scheibe an der Fahrertür ein und nahm dann eine Handtasche an sich, in der sich unter anderem ein Mobiltelefon und eine Geldbörse befanden. Den Schaden am Auto sowie den Wert des Diebesguts schätzt die Polizei auf insgesamt 1500 Euro.

Die Polizei rät dringend dazu, keine Wertgegenstände offen sichtbar in einem geparkten Auto liegen zu lassen. Für die Tat auf dem Parkplatz am Kanal bei Wassel bittet sie um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 32) 82 70.

Von Achim Gückel