Sehnde

Eine Gruppe von fünf Männern hat sich am Dienstag in einem Mobilfunkgeschäft an der Peiner Straße mit einem Trick Zugriff auf ein Smartphone verschafft und es gestohlen. Jetzt hofft die Polizei darauf, dass Zeugenhinweise bei der Fahndung nach den Tätern helfen. Auffälliges Merkmal: Einer der fünf Unbekannten saß während des Diebstahls in einem Rollstuhl.

Der Vorfall spielte sich kurz nach 14 Uhr in dem Geschäft ab. Während einer der Männer die Mitarbeiterin des Shops in ein Gespräch verwickelte, nutzten die vier anderen die Gelegenheit und entfernen die Diebstahlsicherung eines Smartphones der Marke Samsung in der Auslage. Dadurch löste ein Alarm aus, doch die Täter täuschten vor, es handele sich bei der Aktion mit dem Handy nur um ein Versehen. Daraufhin versuchte die Mitarbeiterin, den akustischen Alarm zu beenden, und die Täter verwickeln die Angestellte weiter in vermeintliche Verkaufsgespräche. Diesen Zeitraum nutzen einer aus der Gruppe offenbar, um das Smartphone einzustecken. Die Männer verließen den Laden schließlich unbehelligt.

Anzeige

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Täter haben nach Angaben der Polizei „osteuropäisches Aussehen“. Einer von ihnen ist etwa 35 Jahre alt und von kräftiger Statur, hat kurze, braune Haare und hat Englisch mit Akzent gesprochen sowie zur Tatzeit eine dunkle Strickjacke getragen. Ein weiterer sei etwa 30 Jahre alt, dünn und rund 1,70 Meter groß, der dritter etwas größer und von kräftiger Statur, der vierte etwa 1,80 Meter groß. Der fünfte Mann, jener im Rollstuhl etwa 45 Jahre alt sein und dunkle Haare haben, teilt die Polizei mit. Zeugenhinweise nimmt sie unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel