Für viele Familien gehört der Kirchgang zu den Traditionen am Weihnachtsfest – doch wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen gehen die Kirchengemeinden in diesem Jahr einen anderen Weg. Die HAZ-/NP-Redaktion Sehnde gibt einen Überblick über die Gottesdienste an Heiligabend.