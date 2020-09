Rethmar

Wenn Mädchen zwölf oder 13 Jahre alt sind, interessieren sie sich für Pferde, Boygroups und Instagram – solche Klischees halten sich hartnäckig. Doch Lilian Hillreiner und Greta Jacob können darüber nur schmunzeln. Die beiden Mitglieder des MTV Rethmar haben sich mit vollen Einsatz dem Sport verschrieben: Laufen, Leichtathletik, Volleyball, Reiten, Tennis – dafür brennen die beiden Schülerinnen. Nun haben sie sogar noch einen drauf gesetzt und sind zusätzlich Sportfunktionärinnen geworden. Denn die beiden haben ihre Ausbildung zur Sportassistentin erfolgreich abgeschlossen und können jetzt auch selbst Jugendgruppen betreuen.

Kein Tag ohne Bewegung

Für den früheren englischen Premierminister Winston Churchill war Sport Mord, für Greta dagegen ist es mehr als ein Hobby. „Für mich ist Sport eine Leidenschaft“, sagt die 13-Jährige, die mit sechs Jahren damit angefangen hat. Dienstags trainiert sie Leichtathletik, Weitsprung, Hochsprung und Werfen, mittwochs und freitags spielt sie Volleyball. „Ich laufe aber am liebsten.“ Gerne bei Wettbewerben am Wochenende – auch außerhalb der Region. Und in ihrer restlichen Freizeit läuft sie auch gerne einfach mal so am Kanal entlang. Oder übt auf ihrer Gitarre oder Klarinette. Die Schule kommt bei so vielen Hobbys trotzdem nicht zu kurz, ihr Zeugnisschnitt liegt bei 1,3.

Anzeige

Greta Jacob beim Einlauf im Eintracht-Braunschweig-Stadion im vergangenen Jahr. Quelle: Privat

Ähnlich voll ist der Terminkalender von Lilian Hillreiner: Laufen, Reiten, Leichtathletik, Turnen und Tennis ziehen sich durch die Woche. Früher habe sie auch noch Geige gespielt und Hip-Hop getanzt, doch Letzteres habe sie abgewählt. „Das ist zu viel geworden“, sagt die Zwölfjährige. Denn mit Freunden wolle sie ja auch mal was unternehmen, und die Schule fordert ebenfalls ihren Tribut. Und da ist die Gymnasiastin mindestens genauso engagiert – ihre Zeugnisnote liegt bei 1,4.

So funktioniert die Ausbildung zum Sportassistenten Die Ausbildung zum Sportassistenten besteht aus einem viertägigen Lehrgang und gilt als Vorstufe zum Übungsleiterschein. Sportassistenten unterstützen Trainer bei der Planung und Durchführung von Trainingsstunden, leiten etwa Spiele, gestalten selbst einzelne Stundenteile mit Kleingruppen oder helfen Jüngeren bei Schwierigkeiten. Sportassistenten können ihre Ideen darüber hinaus bei Aktivitäten im Verein einbringen, bei Spielfesten, Vereinsveranstaltungen, Trainingslagern oder Ausflügen. Zielgruppe sind Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren – doch manchmal können sie auch jünger sein, wie Greta Jacob und Lilian Hillreiner bewiesen haben. Der nächste Lehrgang findet vom 19. bis 22. Oktober beim Schützenverein Ilten, Hugo-Remmert-Straße 18, statt. Dafür gibt es noch einige Plätze, die Teilnahme kostet 40 Euro. Ansprechpartner ist Felix Decker vom Regionssportbund Hannover unter Telefon (05 11) 8 00 79 78 41 oder per E-Mail an sportjugend@sportregionhannover.de.

Als sie Trainer Peter Lieser ansprach, ob sie nicht einmal selbst eine Gruppe leiten wollten, haben beide zugesagt. „Ich habe immer schon ein bisschen geholfen“, sagt Lilian. Und für Greta hat es noch einen anderen Vorteil: „Wenn man lernt, braucht man auch mal eine Pause.“ Sie müsse nun zwar jede Woche eine Stunde für die Gruppe mit Kindern im Alter von zehn und elf Jahren vorbereiten. „Aber es macht viel Spaß, mit jungen Menschen Sport zu machen, sie zu begeistern und ihnen etwas beizubringen.“ Lilian könnte sich daraus auch einen Beruf vorstellen. „Ich will eventuell was mit Kindern machen, vielleicht Lehrerin oder Ärztin.“

Auch Erste Hilfe muss sitzen

Für die Ausbildung zur Sportassistentin haben die beiden einen viertägigen Lehrgang beim Regionssportbund in Hannover besucht, mit Theorieunterricht, wie man eine Stunde füllt, welche Spiele es mit Matten und Ringen gibt, wie man einen Parcours aufbaut – und vor allem, wie man notfalls Erste Hilfe leistet. „Dabei habe ich viel gelernt“, sagt Greta. Aber auch Verantwortung muss die 13-Jährige übernehmen, wenn etwa Eltern ihre Kinder nicht abholen, und selbst die Erziehungsberechtigten anrufen. Anfangs habe sie schon etwas Bammel gehabt, wie es in der Gruppe funktioniert. „Aber ich kenne ja zum Glück alle Kinder.“

Lilian Hillreiner stand auch schon beim Silvesterlauf auf dem Treppchen – sie wurde Dritte in ihrer Kategorie, Greta Erste. Quelle: Privat

Lilian hat sich für ihre Gruppe von Sechs- bis Neunjährigen eine „Stärke-Olympiade“ ausgedacht, ein nicht ganz ernst gemeinter Wettbewerb. „Dabei sollen die Kinder eigene Stärken finden und sich Ziele setzen“, sagt die Zwölfjährige und klingt dabei wie eine erfahrene Trainerin. Und wenn sie diese erreichten, gebe es eine Belohnung. Das erhöhe die Motivation. Kann sie auch mal eine Ansage machen, wenn es zu chaotisch wird? „Ja, das klappt ziemlich gut“, sagt Lilian.

Corona-Zeit war ein Härtetest

Die ersten Monate in der Corona-Zeit waren für Greta ein echter Härtetest. „Volleyball und Leichtathletik sind fast komplett ausgefallen“, sagt die 13-Jährige. In dieser Zeit habe sie sich nur draußen betätigt, sei um den Sportplatz an der Seufzerallee oder den Golfplatz gesprintet und am Mittellandkanal gejoggt. Das war eine Umstellung für die Nachwuchssportlerin, die im vergangenen Jahr an 18 Läufen teilnahm und davon elf in ihrer Alterskategorie gewann. Von Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse war sie dafür zur diesjährigen Sportlerehrung eingeladen – die im März aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war.

Beim Lehrter Sport-Verein dagegen sei das Turnen weitergegangen, sagt Lilian. Jeder habe jedoch seine eigene Matte mitbringen und etwa Gymnastikbälle hinterher desinfizieren müssen. Aber noch schlimmer sei der private Lockdown gewesen. „Ich habe mich zuerst gar nicht mehr getroffen, dafür gab es jeden Tag einen Videochat – einmal auch sechs Stunden“, erinnert sich die Zwölfjährige und lacht. Auch die Schulzeit sei in Corona-Zeiten „etwas blöd“ gewesen, weil die Betreuung irgendwie gefehlt habe.

Trainer lobt junge Läuferinnen

MTV-Jugendleiter Peter Lieser lobt seine beiden Sportlerinnen in höchsten Tönen. „Beide Mädchen sind äußerst engagierte Läuferinnen, unterstützen mich seit zwei Jahren bei den Trainingsstunden und haben dafür auch bereits vor ihrer Ausbildung Trainingspläne erstellt.“ Die Sparte Laufen sei sehr erfreut darüber, dass sich zwei so junge und lauffreudige Mädchen für die Trainerarbeit entschieden haben und das Engagement auch an die ganz jungen Läuferinnen und Läufer weitergeben wollen.

Von Oliver Kühn