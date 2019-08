Sehnde

Die Schulen in Deutschland sollen fit für die digitale Zukunft werden. Daher ist mit Beginn des neuen Schuljahrs das Investitionsprogramm Digitalpakt angelaufen. Davon profitieren auch die sechs Sehnder Schulen. Sie erhalten einen Gesamtbetrag von rund 1,08 Millionen Euro. Landtagsabgeordnete Silke Lesemann ( SPD) ist davon begeistert. „Dies ist das bisher größte Investitionsprogramm für die digitale Bildung und damit eine riesige Chance“, sagt die Bolzumerin.

522 Millionen Euro für Digitalisierung von Niedersachsens Schulen

Insgesamt fließen mit dem Digitalpakt 522 Millionen Euro in niedersächsische Schulen. Die Verteilung des Gelds orientiert sich dabei an den Schülerzahlen. Schulen ab 60 Kindern bekommen einen Zuschuss in Höhe von je 30.000 Euro, Schulen mit weniger Schülern erhalten einen anteiligen Betrag. Außerdem wird ein Kopfbetrag pro Schüler ausgezahlt.

„Die Schulen in Sehnde erhalten insgesamt 1.083.383 Euro“, rechnet Lesemann vor. Diese Fördermittel sollen nicht nur für die Ausstattung eingesetzt werden. Dreh- und Angelpunkt seien auch die Lehrkräfte, die sich in Fortbildungen mit der Digitalisierung an Schulen auseinandersetzen sollen. Auch dafür sollen die Investitionen eingesetzt werden, um eine „flächendeckende Qualifizierung im Rahmen von Weiterbildungen“ sicherzustellen, sagt die Landtagsabgeordnete.

Fast 750.000 Euro für die Kooperative Gesamtschule

Das Geld soll nun auf die Schulen in der Gemeinde wie folgt verteilt werden: Die Astrid-Lindgren-Grundschule in der Kernstadt (175 Schüler) erhält 68.977 Euro, die Grundschule Höver (91 Schüler) 50.268 Euro, die Grundschule Breite Straße in der Kernstadt (267 Schüler) 89.468 Euro, die Grundschule Wilhelm-Raabe-Schule in Ilten (176 Schüler) 69.200 Euro, die Grundschule Rethmar (137 Schüler) 60.514 Euro und die KGS Sehnde (1.605 Schüler) 744.955 Euro.

