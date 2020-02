Dolgen

Das Sehnder 400-Einwohner-Dorf Dolgen wird am nächsten Wochenende wieder zum großen Treffpunkt für Darts-Fans: Am Sonnabend, 29. Februar, starten die zweiten Dolger Darts Open (DDO).

Ab 12 Uhr werden in der Turnhalle an der Ost-West-Straße in Dolgen die Pfeile fliegen. Diesmal haben sich noch mehr Spieler als im vergangenen Jahr zu dem Turnier angesagt, das nach britischem Vorbild organisiert wird. Die Teilnehmerzahl habe von mehr als 40 auf 52 nach oben korrigiert werden müssen, berichtet Julian Bauer stolz. Er ist einer der sieben Organisatoren aus dem Turn- und Sportverein (TSV) Germania Haimar Dolgen. Die sieben Sportler hatten aus einer gemeinsamen Vorliebe für den spanischen Brandy Veterano und dem Spaß am Dartsspiel vor zwei Jahren die Dartsgruppe Dart Veteranos Dolgen gegründet – und im vergangenen Jahr dann das erste Turnier organisiert.

Scheiben stehen jetzt auf einer professionellen Bühne

Bauer freut sich immer noch über den Erfolg der Premiere von 2019. In diesem Jahr soll vieles noch deutlich professioneller zugehen. So spielen die Teilnehmer statt auf einer Bühne aus Europaletten in diesem Jahr auf einer professionellen Bühne, die erstmals von einem Sehnder Geschäftsmann gesponsert wird. Ein weiterer Sehnder wird beim diesjährigen Turnier mit seiner Firma für die technische Ausstattung wie Musik und Lichtanlage sorgen. Die Zuschauer werden an Bierzeltgarnituren vor den Scheiben Platz nehmen.

Wie beim Boxen wird es beim Einlauf der Spieler wieder Musik geben. Die Teilnehmer sollen aber auch zwischendurch bei Partymusik und Getränken unterhalten werden. Wie im vergangenen Jahr können oder sollen sich die Zuschauer auch verkleiden. Die Dolger Veranstalter orientieren sich hier ebenfalls an dem Darts-Mekka England. Bei den WM-Turnieren in London gehören verrückte Verkleidungen der Zuschauer seit vielen Jahren zur Tradition.

Bei den ersten Dolger Darts Open 2019 bestand die Bühne noch aus Europaletten. Quelle: privat

Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht

Außer Spielern aus Sehnde und Bolzum haben sich erstmals auch zwei Spieler aus der Schweiz und aus Thüringen angemeldet. Insgesamt wird ein Preisgeld von 520 Euro ausgespielt. „Wir hoffen, dass das Turnier wieder ein voller Erfolg wird und viele der Zuschauer verkleidet vorbeikommen“, sagt Julian Bauer.

Die zweiten Dolger Darts Open starten am Sonnabend, 29. Februar, um 12 Uhr. Das Ende ist nach 21 Uhr vorgesehen. Der Eintritt ist in diesem Jahr frei.

Schauplatz der Dolger Darts Open ist wie im vergangenen Jahr die Turnhalle an der Ost-West-Straße. Quelle: privat

Von Patricia Oswald-Kipper