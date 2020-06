Bilm

In Bilm wird gebuddelt und gepflastert: Die Dorferneuerung ist im März in eine neue Runde gegangen. Nachdem in den vergangenen Jahren der Reuteranger, die Hohe Feldstraße, die Kreuzstraße, der Bereich Am Denkmal/Freien Straße und die Mühlenstraße verschönert worden sind, ist nun die Straße Im Winkel samt ihrer Stichstraßen an der Reihe.

Bagger haben dort schon ganze Arbeit geleistet, der Bereich ist eine einzige große Baustelle. Überall stehen Bagger und Barken. Anwohner müssen mitunter über Gräben steigen, um auf ihre Grundstücke zu gelangen. Über das Dorferneuerungsprogramm wurden in der Straße bereits die Regenwasserkanäle und Gullis erneuert. Derzeit laufen über das Förderprogramm die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung. Die Tiefbauarbeiten sind bereits erledigt.

Straße bekommt „gerumpeltes Pflaster“

Zurzeit verlegen die Arbeiter Im Winkel sogenanntes gerumpeltes Pflaster. Dabei handelt es sich um hellgraue Pflastersteine, die etwas rustikaler wirken. „Damit erhalten wir den dörflichen Charakter der Straße“, erklärt Bilms Ortsbürgermeister Bernd Ostermeyer. Das gerumpelte Pflaster haben bei vorherigen Dorferneuerungsmaßnahmen in Bilm unter anderem schon die Mühlenstraße und die Kreuzstraße bekommen. Wie schon dort sollen auch die Nebenflächen der Straße Im Winkel mit Schotterrasen versehen werden. Dort wo Flächen entsiegelt wurden, werden später vier neue Bäume gepflanzt.

Hier haben die Arbeiter schon einen Teil des sogenannten gerumpelten Pflasters verlegt. Quelle: Katja Eggers

Laut Ostermeyer hätten die Arbeiten eigentlich schon im Januar oder Februar beginnen sollen. Weil die Gullis nicht zu bekommen waren, hatte sich der Start jedoch auf den März verschoben. „Die Arbeiten laufen nun sehr gut und kommen gut voran“, sagt Ostermeyer. Er rechnet mit einer Fertigstellung Ende August.

Stadt verlegt Rohre für Glasfaserkabel

Ebenfalls zurzeit verlegt werden in der Straße Im Winkel Leerrohre für spätere Glasfaserkabel. „Wenn wir schelles Internet bekommen, muss dann nicht noch mal die ganze Straße aufgerissen werden“, sagt Ostermeyer. Die Arbeiten sind allerdings nicht Teil der Dorferneuerung, sondern werden von der Stadt Sehnde übernommen. Die Pflasterung vor dem Feuerwehrhaus, das seinen Sitz an der Straße Im Winkel hat, lässt die Stadt in Bilm ebenfalls gleich erneuern. „Das ist städtische Fläche“, sagt Ostermeyer.

Die Pflasterung der Fläche vor dem Feuerwehrhaus übernimmt die Stadt Sehnde. Quelle: Katja Eggers

Für die Neugestaltung der Anliegerstraße Im Winkel fließen aus den Fördertöpfen zur Dorferneuerung Zuschüsse in Höhe von mehr als 430.000 Euro. Laut Ortsbürgermeister entspricht das einer Förderung von etwa 63 Prozent. „Für die Anwohner wird es damit um die Hälfte billiger“, betont Ostermeyer.

Dorferneuerung geht in die letzte Runde

Mit der Dorferneuerung ist der Ortsbürgermeister sehr zufrieden: „Das wird alles sehr schön – ich bin wunschlos glücklich.“ Leider sei diese Runde der Dorferneuerung für Bilm aber auch die letzte. „Wir würden uns natürlich über eine Verlängerung freuen, sind aber froh, dass wir seinerzeit überhaupt mit in das Programm aufgenommen wurden“, sagt Ostermeyer. Als nächstes hofft er nun noch auf den von der Region Hannover geplanten Fahrradweg von Bilm nach Wassel. „Da wird schon vermessen“, sagt Ostermeyer zufrieden.

Dorferneuerung: Jüngstes Schild ziert den Notbrunnen Von den bisherigen Maßnahmen für die Dorferneuerung zeugen in Bilm mehrere Schilder. Darauf ist zu lesen, dass der Bund und das Land Niedersachsen mit der jeweiligen Maßnahme die nachhaltige Entwicklung von Dörfern in ländlichen Gebieten unterstützen. „Die bekommen wir bei der jeweiligen Endabrechnung, und die müssen dann auch aufgehängt werden“, betont Bilms Ortsbürgermeister Bernd Ostermeyer. Das mittlerweile sechste Schild hat Ostermeyer in Bilm kürzlich zusammen mit Adalbert Häsemeyer vom Arbeitskreis Dorferneuerung angebracht. Es ziert Bilms Notbrunnen an der Freienstraße gegenüber dem Denkmal. Im September 2019 war der bislang eher unauffällige Brunnen optisch in den Vordergrund gerückt, als dort eine historisch anmutende Schwengelpumpe aufgestellt und zur Abgrenzung eine Natursteinmauer errichtet wurden. eg

Von Katja Eggers