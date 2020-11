Ilten

In normalen Zeiten gehört das Wochenende vor dem ersten Advent in den Gartencentern und Gärtnereien den Adventsausstellungen. Zu Corona-Zeiten allerdings ist alles ein bisschen anders. „Es verteilt sich“, hat Ludger Goeke, Leiter der Dorffgärtnerei Wahrendorff, beobachtet. „Normalerweise ist schon am Sonnabendvormittag bei uns viel Andrang.“ In diesem Jahr seien schon mehr Besucher in der Woche in den Laden in Ilten gekommen. „Und unsere Adventsdeko bekommt man auch noch die nächsten Tage.“

Für Marion Kakionis allerdings gehört es zum Ritual, am Sonnabend vor dem Advent in die Sehnder Straße zu kommen. „Ich bin gebürtige Iltenerin, und für mich hat die Dorffgärtnerei die schönste Atmosphäre“, meint die Wasselerin. Sie komme jedes Jahr, um ihr Restaurant in Wassel mit der Weihnachtsdeko aus Ilten zu schmücken. In diesem Jahr hat sie ihre zukünftige Schwägerin mitgebracht. „Ich bin von der Kreativität erstaunt“, sagte Katja Käthe Ulbrich. Die Höveranerin hoffte, etwas für die häusliche Deko und die Treppe zum Hauseingang zu finden.

Einbahnstraße durch den Laden

Genügend Platz hatten die beiden im Iltener Geschäft, denn vor dem Eingang stand ein Mitarbeiter der Dorffgärtnerei und achtete darauf, dass nicht mehr als 20 Kunden gleichzeitig im Geschäft waren. Eine Einbahnstraße durch den Laden regelte den Durchlauf. „Wir hatten in den letzten Wochen kaum Vorfälle, bei denen Besucher gegen die Corona-Regeln verstoßen hätten“, resümierte Goeke.

Die Dorffgärtnerei gehört zum Klinikum und dient als sogenannte tagesstrukturierende Maßnahme für Patienten. Und selbst in der Fertigung in den Werkstätten werde genau auf die Corona-Regeln geachtet, erläuterte der Betriebsleiter. „Wir haben in Ilten und Köthenwald drei verschiedene Standorte, an denen gearbeitet wird.“ Und man achte darauf, dass nur Bewohner einer Hausgemeinschaft zusammenkommen. „Die Patienten selbst gehen ziemlich gut mit der Situation um und achten stark darauf, dass die Regeln eingehalten werden.“

Von Michael Schütz