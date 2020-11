Ilten

Die Vorweihnachtszeit ist zwar noch ein bisschen hin – das hält die Dorffgärtnerei des Klinikums Wahrendorff aber nicht davon ab, am Wochenende ihren Adventsverkauf zu starten. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es zwei Öffnungszeiten: Am Sonnabend, 21. November, ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag, 22. November, von 10 bis 13 Uhr. „Wir erweitern somit die Öffnungszeiten, um mehr Abstand möglich zu machen“, sagt Leiter Ludger Goeke. Die Pandemie habe den gesamten Ablauf verändert. „Eine Ausstellung wie gewohnt mit Glühwein und Bratwurst wird es in diesem Jahr leider nicht geben.“

Beim Adventsverkauf gibt es Dekorationsideen für das Fest, vom klassischen Weiß über Rot und Silber bis hin zu Rosa und Altgold. Wer selbst aktiv werden will, findet auch Artikel wie Kranzrohlinge, Grüngesteck von Koniferen und Steckmasse. Ab dem 10. Dezember gibt es dann auch wieder Weihnachtsbäume. Wer es zum Beginn des Adventsverkaufes nicht schaffe, könne sich Inspirationen auch online bei Instagram auf @dorffgaertnerei holen. Zudem sind Bestellungen unter Telefon (05132) 902681 möglich.

Die Dorffgärtnerei gehört zum Klinikum Wahrendorff und bietet Arbeitsplätze für Patienten und Bewohner im Rahmen der tagesstrukturierenden Angebote. Zudem ist die Dorffgärtnerei ein Gartenbaubetrieb und zusätzlich ein Veranstaltungs- und Begegnungsort für Sonderausstellungen und auch Hofpartys im Sommer.

