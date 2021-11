Ilten

Es gibt sicherlich unterschiedliche Vorstellungen, wie eine Adventszeit daheim aussehen soll, aber auf eines werden sich sicher alle Besucherinnen und Besucher der Adventsausstellung der Dorffgärtnerei Wahrendorff einigen können: „Stimmungsvoll soll es sein“, befand Stephanie Hartung. Die Sehnderin schlenderte am Sonnabend mit ihrem Mann durch die Ausstellung in Ilten. Einen Tischkranz hatten die beiden besorgt und im Auto verstaut, bevor es noch einmal in die Ausstellung ging, um ein Präsent für eine geplante Reise über die Feiertage auszusuchen. Die Wahl fiel auf eine kleine Flasche weißen Glühwein.

Suche nach einem Mitbringsel

Sina Schutte und Gisela Rathgeber gehören zu den Stammgästen in der Iltener Adventsausstellung. „Wir sind zum Essen eingeladen und suchen nach einem Mitbringsel“, erklärten die beiden Iltenerinnen. Was die Adventsdeko angeht, ist Rathgeber bereits tätig geworden. „Ich habe mir schon eine Kiste gebastelt mit Kerzen darin.“ Auf Tanne habe sie verzichtet. „Die ist dann am dritten Advent schon trocken.“ Aber die beiden hofften auf weitere Anregungen in der Ausstellung.

Sina Schutte (links) und Gisela Rathgeber suchen ein Präsent für eine Essenseinladung. Quelle: Michael Schütz

Was die Dorffgärtnerei in der Sehnder Straße aufgebaut hat, benötigt eine lange Vorbereitung – zumindest was die Planung angeht. „Im Februar gibt es schon die erste Messe, auf der wir die Materialien für die nächste Adventszeit ordern“, erklärt Gärtnereileiter Ludger Goeke. „So früh finde ich es fürchterlich“, gesteht er.

Bewohnerinnen und Bewohner des Klinikums arbeiten mit

Die Ware selbst werde aber erst kurz vor der Ausstellung hergestellt, unter anderem auch von Bewohnerinnen und Bewohnern des Klinikums, zu dem auch die Gärtnerei gehört. Der Trend gehe in diesem Jahr stark zur Farbe Altgold, hat Goeke beobachtet. „Aber natürlich ist Rot immer gefragt.“

Die Adventsausstellung der Dorffgärtnerei Ilten in der Sehnder Straße 19 hat auch an diesem Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Michael Schütz