Ilten

Der Flurfunk ist ein Klassiker und vielen Menschen als inoffizielle Weitergabe von Nachrichten ein Begriff. In Ilten will der Ortsrat nun den Dorffunk etablieren – aber durchaus offiziell und mit der gewünschten Verbreitung von Informationen. Alles, was die Ortschaft betrifft, soll bald per App auf dem Smartp...