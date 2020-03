Bolzum

Die Hilfswelle in Deutschland rollt an – auch in Bolzum. Um die Versorgung von Senioren und Menschen zu gewährleisten, die etwa Vorerkrankungen haben und in die Risikogruppen fallen, sowie um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, bietet der Dorfladen Bolzum ab sofort einen Lieferdienst für Bolzum, Wehmingen und Lühnde an.

„Insbesondere die Senioren sollen das Angebot gerne annehmen“, sagt Geschäftsführerin Frauke Lehrke. „Es ist wichtig, dass sie in der nächsten Zeit zu Hause bleiben.“ Es hätten sich bereits viele Helfer gefunden. „Eine Belieferung stellt kein Problem und auch keine Belastung für uns dar.“

Keine Hamsterbestellungen

Senioren ab 65 Jahren und Menschen aus Risikogruppen haben nun die Möglichkeit, von Montag bis Sonnabend in der Zeit von 12.30 bis 14 Uhr Lebensmittel geliefert zu bekommen. Der Mindestbestellwert liegt bei 10 Euro. Das Dorfladen-Team macht darauf aufmerksam, dass Rechnungsbeträge ohne Ausnahme aufgerundet werden, da kein Kleingeld von den Fahrern mitgeführt wird. Ein Einkaufsbetrag von beispielsweise 17,19 Euro wird somit auf 18 Euro aufgerundet. Die Lieferung selbst dagegen ist kostenlos.

Wichtig: Sogenannte Hamsterbestellungen sind nicht möglich. „Wir sind ein Dorfladen für den täglichen Bedarf und können keine großen Lagersortimente aufbauen“, heißt es in einem Aufruf, der auch auf der Facebook-Seite des Ladens veröffentlicht wurde.

Über Krankheitssymptome informieren

Wer das Angebot nutzen möchte, kann eine Bestellung inklusive Name und Adresse telefonisch bei Geschäftsführerin Frauke Lehrke unter (01 70) 80 40 489, per E-Mail an bestellung@dorfladen-bolzum.de oder mit der Abgabe einer schriftlichen Bestellliste im Dorfladen vornehmen.

Das Dorfladen-Team bittet alle, die den Lieferdienst nutzen möchten, die Helfer vorab über mögliche Krankheitssymptome zu informieren, damit eine alternative Übergabe und Bezahlung – etwa das Abstellen vor der Haustür oder das Bezahlen per Rechnung – vereinbart werden kann. Je nach Resonanz und Weiterentwicklung der Pandemie seien Änderungen vorbehalten. Auch kann keine Lieferung aller gewünschten Waren gewährleistet werden.

Da gab es noch keine Pandemie: Im vergangenen Jahr hat es sich Ministerpräsident Stephan Weil bei seiner Sommerreise an der Wurst- und Käsetheke des Dorfladens schmecken lassen. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Es werden noch Helfer gesucht

Wer aktiv beim Lieferservice helfen möchte, kann sich per E-Mail an info@dorfladen-bolzum.de melden. Benötigt werden die Angabe von Telefonnummer, Transportmöglichkeiten wie Fahrrad oder Auto und mögliche Einsatztage. Lehrke betont: „Das Angebot darf an alle Personen in den Zielgruppen weitergegeben werden. Unterstützt eure Nachbarn.“ Die Nachricht bei Facebook wurde bereits mehrfach geteilt und kommt gut an. Andrea Feddeck kommentiert: „Eine sehr schöne Idee – ein Service wie früher von Lebensmittelhändlern im Dorf. Klasse.“

Von Mara-Ann Meeuw