Eine Autofahrerin leicht verletzt, zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrtüchtig und ein Schaden von 2500 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonnabendnachmittag in Sehnde. Eine Peugeot-Fahrerin hatte beim Verlassen des Tankstellengeländes an der Peiner Straße laut Polizei einen anderen Wagen übersehen.