Sehnde

Dass es gemeinsam besser geht, könne man derzeit an den Kirchengemeinden Sehnde, Rethmar und Haimar sehen – das hatte Superintendentin Sabine Preuschoff kürzlich beim Kirchenkreistag in Ilten gesagt. Gemeint war damit die immer intensiver werdende Zusammenarbeit der drei Gemeinden. Sie streben an, sich 2021 zu einer Gesamtkirchengemeinde zusammenzuschließen. Dass vieles gemeinsam tatsächlich besser läuft, bestätigen die Pastorinnen Damaris Frehrking und Ricarda Schnelle.

Aus der Not heraus geboren

Der Weg, den man schon vor rund zwei Jahren eingeschlagen habe, sei nicht frei gewählt gewesen, räumt Frehrking ein. Er sei vielmehr aus der Not heraus geboren worden, dass es immer schwieriger werde, Pastoren und Kirchenvorstände zu finden. Die Stelle für Haimar und Rethmar habe trotz zweimaliger Ausschreibung nicht besetzt werden können, berichtet Schnelle. In Rethmar werde die eigentlich vorgeschriebene Zahl von Mitgliedern im Kirchenvorstand nicht mehr erreicht, ergänzt Frehrking.

Inzwischen gibt es schon mehrere Kooperationen zwischen den drei Gemeinden, vor allem im Kinder- und Jugendbereich. Gemeinsame Gottesdienste gehören da schon zum Alltag. „Es geht um ein Zusammenlegen der Kräfte“, sagt Frehrking. So ständen bei einem Kinderkirchentag eben nicht nur vier ehrenamtliche Helfer aus einem Ort zur Verfügung, sondern 15. „Da wird etwas größer und schöner – man hat mehr das Gefühl von Fülle“, schildert die Pastorin ganz konkrete Auswirkungen der Zusammenarbeit.

Viel Zeit für die Organisation

Zurzeit bekommen Pastoren und Kirchenvorstände allerdings auch negative Folgen der Fusionspläne zu spüren. „Wir investieren sehr viel Zeit in die Organisation der Veränderungen“, sagt Schnelle, versichert aber, dass das „nicht nur Last ist, sondern auch Spaß macht“. Laut Frehrking steigt auch die Belastung der Pastoren bei der Zahl von Hausbesuchen oder Beerdigungen.

Andererseits gebe es aber auch eine Entlastung durch eine ganze Reihe von Lektoren aus Haimar und Rethmar, die ehrenamtlich Gottesdienste gestalten. Und für das Pastorenteam ergeben sich aus der Zusammenarbeit neue Möglichkeiten. „Man kann sich Schwerpunkte suchen“, sagt Schnelle. Wenn sich jemand um Kitas und Schulen kümmere, dann eben in allen Orten.

Gemeinden behalten ihre Namen

Es sei „noch ein langer Weg, bis das gemeinsame Denken in allen Köpfen ankommt“, sagt Frehrking, aber es werde immer besser. „Die Stimmung ist eigentlich schon ganz gut.“ Damit das auch so bleibt, sollen die drei Gemeinden auch nach dem geplanten Zusammenschluss ihre Eigenständigkeit nicht völlig aufgeben. Sie bleiben bestehen und behalten auch ihre Namen. Aber es wird nur noch ein Pfarramt und ein Pastorenteam geben. Die Gesamtgemeinde wird nur einen Kirchenvorstand haben, dem aber Mitglieder aus allen Gemeinden angehören sollen. Satzung und Geschäftsordnung, die die Einzelheiten regeln, werden zurzeit noch erarbeitet.

Von Thomas Böger