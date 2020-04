Ilten

Ansammlungen von mehreren Menschen sind wegen Corona derzeit verboten. Das hat eine Gruppe von Männern jedoch nicht davon abgehalten, an der Straße Am Park in Ilten zu einem ganz besonderen Treffen zusammen zu kommen. Sie handelten dort am Sonnabend gegen 16.30 Uhr mit Drogen. Und das blieb nicht unbemerkt.

Zeugen der Szenerie riefen die Polizei. Als die Ordnungshüter am Ort des Geschehens eintrafen, hatten sich die meisten Personen aus der Gruppe bereits in alle Richtungen zerstreut. Drei konnten die Beamten aber noch festnehmen. Bei den 23, 27 und 40 Jahre alten Männern handele es sich um einen, der mit Drogen gedealt habe, sowie offenbar um zwei seiner Kunden, heißt es aus dem Lehrter Kommissariat. Wie viele Menschen sich insgesamt getroffen hatten, blieb unklar.

Polizei leitet mehrere Strafverfahren ein

Die Polizisten beschlagnahmte geringe Mengen von Marihuana und Ecstasy-Pillen sowie Bargeld, das mutmaßlich aus dem Handel mit den Drogen stammt. Gegen die drei Männer wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Handels, Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Von Achim Gückel