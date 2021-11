Sehnde

Die Erschließung des neuen Gewerbegebiets Sehnde-Ost läuft auf Hochtouren. Von Mittwoch, 1. Dezember, an wird das Areal an die Regen- und Schmutzwasserkanäle angebunden – und dafür muss der Borsigring voraussichtlich bis zum 23. Dezember voll gesperrt werden.

Die Sperrung wird etwa in Höhe der DRK-Rettungsstation eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger, die aus der Sehnder Kernstadt und der Peiner Straße zum Wertstoffhof am Borsigring wollen, müssen in dieser Zeit einen Umweg über die Egestorffstraße in Kauf nehmen. Die Anfahrt über die Kommunale Entlastungsstraße ist dagegen nicht eingeschränkt.

Von Oliver Kühn