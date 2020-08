Sehnde

E-Scooter müssen versichert sein und benötigen ein Kennzeichen. Das haben zwei Halter in Sehnde ignoriert. Bei einer Polizeikontrolle an der Bundesstraße 65 am Sonnabendnachmittag flogen sie jetzt auf.

Die Beamten erwischten die beiden E-Scooter-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle gegen 17 Uhr auf dem Radweg an der Bundesstraße in Sehnde. Sie untersagten die Weiterfahrt und leiteten jeweils Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Von Patricia Oswald-Kipper