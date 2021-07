Sehnde

Mit der bundesweiten Aktion „Hilf mit! Kauf eins mehr“ unterstützt der Lebensmittelhändler Edeka noch bis zum 24. Juli die Tafeln. Auch der Edeka-Markt Jacoby in Sehnde nimmt in diesem Jahr wieder an der Spendenkampagne teil. Kunden können dabei haltbare Lebensmittel für die 60 bedürftigen Familien vor Ort spenden.

Die Hilfsbereitschaft ist groß: Bereits am ersten Tag der Aktion konnten drei Einkaufswagen mit Lebensmitteln für die Tafel in Empfang genommen werden. Die Artikel werden an die Tafelgäste weitergegeben, wenn die Lebensmittelspenden der Sehnder Supermärkte nicht ausreichen. „Das kommt leider in Zeiten der Corona-Krise zunehmend häufiger vor“, erklärt Tafel-Leiter Hans-Jürgen Grethe.

Lesen Sie auch: Bewohner des Klinikums Wahrendorff stellen Chutneys für Edeka her

Auch Angelika Alke (links) und Traute Peukert vom Civitan Club Sehnde unterstützen die Spendenaktion. Quelle: privat

Eine Überraschung hielt Sehndes Edeka-Markt darüber hinaus für alle Tafelgäste bereit. Marktleiter Günter Jacoby spendete der Tafel Sehnde im Rahmen der Aktion eine große Menge frischer Gurken, Tomaten und Melonen.

Von Katja Eggers