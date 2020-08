Sehnde

Im nächsten Herbst finden wieder Kommunalwahlen statt. Doch wer ehrenamtlich ein politisches Mandat anstrebt, muss dieses auch mit Beruf und Familie unter einen Hut bekommen. Vor allem Frauen haben dabei oft Probleme mit der Kinderbetreuung, etwa bei Sitzungen am Abend. Die Stadt unterstützt politisches Engagement in der Kommunalpolitik und zahlt für Babysitterkosten zehn Euro die Stunde. „Das gilt auch für Neubürger und ist Teil unseres Slogans der Familienstadt“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse.

Thema ist besonders Frauen wichtig

Dass vor allem Frauen das Thema Kinderbetreuung bei Rats-, Ortsrats- oder Ausschusssitzungen wichtig ist, sei bei einer Sitzung des Mentoring-Programms „Frau.Macht.Demokratie.“ deutlich geworden, erläutert Sehndes Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf. „In vielen Familien ist es heute nach wie vor so, dass Frauen den größten Teil der Care-Arbeit, also Pflegearbeit, übernehmen.“ Männer würden dafür laut Statistischem Bundesamt nur 2,46 Stunden am Tag aufwenden, Frauen dagegen 4,13 Stunden.

Ziel des Programms ist es, den Frauenanteil in der Politik zu erhöhen. Dabei können sich Frauen ein Jahr lang von einem politisch erfahrenen Mentor bei ihren ersten politischen Schritten begleiten lassen. Zusätzlich werden die Politik-Anfängerinnen mit Schulungen und Vorträgen unterstützt.

Laut der Aufwandsentschädigungssatzung für Ratsmitglieder ist eine Erstattung der Betreuungskosten möglich. Bei Bedarf biete die Stadt aber auch Unterstützung bei der Vermittlung von Kinderbetreuung an, sagt Glandorf. Konkret bedeutet das: Finden politische Vertreter für die Zeit der Sitzung niemand aus dem privaten Umfeld für die Betreuung ihrer Kinder, können sie direkt Kontakt zu einer Person aus der Babysitterkartei aufzunehmen. Diese findet sich auf der städtischen Internetseite.

Die Entschädigung gilt auch für privat engagierte Babysitter – nicht aber etwa für Großeltern, die mit im Haus leben oder für Personen, die „aus der eigenen Wohngemeinschaft kommen und sonst unentgeltlich an der Betreuung der Kinder beteiligt sind“.

Auch Tagespflegemutter möglich

Wenn von den Personen in der Babysitterkartei niemand zur Verfügung stehe, könne die Verwaltung auch Kontakt zu einer ehemaligen Tagespflegeperson herstellen, erläutert Glandorf. Diese sind im Rahmen der Fluxx-Notfallbetreuung für die Stadt tätig. Der Name des von der Landeshauptstadt Hannover gegründeten Angebots leitet sich von dem Wort flugs ab und soll die schnelle, flexible und individuelle Hilfe mit einem ­24-Stunden-Notruf verdeutlichen. Die Betreuung der Kinder findet in der Regel im gewohnten häuslichen Umfeld der Kinder statt.

