Das Klinikum Wahrendorff in Ilten und Köthenwald erfährt in der Corona-Krise große Unterstützung. Etliche Ehrenamtliche sind dem Aufruf des Fachkrankenhauses in Sehnde gefolgt und haben mehr als 1500 Schutzmasken für die Bewohner genäht. Zudem wurden Stoff und Geld für Gummibänder gespendet.