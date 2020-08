Sehnde

Ehrenamt wird belohnt: Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse hat jetzt weitere Ehrenamtskarten an Engagierte vergeben. Seit der Einführung im Jahr 2010 hat die Stadt insgesamt 130 Niedersächsische Ehrenamtskarten ausgehändigt. Gleich zwei der Karten sind diesmal an Ehrenamtliche des Ortsverbandes Sehnde des Sozialverbands Deutschland ( SoVD) gegangen. Freuen durften sich Waltraud Meisel und Brigitte Thomas.

Engagement beim Sozialverband

Meisel engagiert sich seit 1996 für durchschnittlich fünf Stunden wöchentlich beim SoVD Sehnde. Sie hilft nicht nur bei der gastronomischen Versorgung einschließlich der Vor- und Nacharbeiten bei den regelmäßigen Treffen in der Begegnungsstätte, sondern ist obendrein für die Besuchsdienste anlässlich von Geburtstagen, Jubiläen und Krankheit sowie für Trauerfeiern tätig. Außerdem verteilt sie regelmäßig die Gemeindebriefe für die evangelische Kirche in Sehnde.

Brigitte Thomas ist seit 1985 für mindestens fünf Stunden wöchentlich in der Vorstandsarbeit des SoVD aktiv. Darüber hinaus übernimmt sie die Pressearbeit bei offiziellen Veranstaltungen des Ortsverbands. Die dritte Ehrenamtskarte ging an Wolfgang Herrmann. Als einer der Mitbegründer der Bouleplatzfreunde in Sehnde engagiert er sich seit 2005 unter anderem für die Pflege des Platzes und die Betreuung der Boulespieler.

Anwärter müssen sich seit drei Jahren engagieren

Die Ehrenamtskarte können Personen beantragen, die älter als 18 Jahre alt sind, sich seit drei Jahren ehrenamtlich engagieren, dies auch weiterhin tun wollen und sich pro Woche mehr als fünf Stunden oder 250 Stunden im Jahr unentgeltlich für das Gemeinwohl einsetzen. Als Anerkennung erhalten Karteninhaber in ganz Niedersachsen und Bremen in vielen Institutionen und Einrichtungen Vergünstigungen. Ob Sport, Kultur oder Freizeit – die Bereiche, in denen die Karte eingesetzt werden kann, sind vielfältig.

Die Antragsformulare sind im Internet auf der städtischen Homepage sehnde.de oder unter freiwilligenserver.de erhältlich. Für Fragen und Hilfe beim Ausfüllen der Anträge steht die Ehrenamtskoordinatorin Anja Hettling unter Telefon (0 51 38) 70 72 91 oder per E-Mail an anja.hettling@ sehnde.de zur Verfügung.

Von Katja Eggers