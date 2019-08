Haimar

Sie ist nicht nur alt, schön und markant, sondern obendrein mit einer besonderen Familiengeschichte verknüpft: die Stieleiche in der Feldmark von Haimar. Die Region Hannover hat den einzeln stehenden Baum kürzlich als Naturdenkmal ausgewiesen und damit unter besonderen Schutz gestellt. Für den ehemaligen Landwirt Burkhard Ladenthien hat die Eiche, die auf seinem Grund und Boden steht, jedoch noch eine ganz andere Bedeutung.

Die Stieleiche am Ackerrand bei Haimar ist mit der Bezeichnung ND-H 262 in die Liste der Naturdenkmale in Sehnde aufgenommen worden – sie erinnert aber auch an einen Soldaten aus dem Deutsch-Französischen Krieg. Quelle: Katja Eggers

Soldat starb den „Heldentod“

„Der Baum besitzt für mich großen Erinnerungswert“, sagt Ladenthien. Denn sein Urgroßvater August Buchholz hat die Eiche im Gedenken an seinen Sohn Wilhelm gepflanzt. Wilhelm Buchholz wurde am 24. Dezember 1848 geboren und war am 11. Februar 1871 gefallen. Er starb „den Heldentod fürs Vaterland im Kampf gegen Frankreich“ – so steht es zumindest in Sütterlin-Schrift im alten, vergilbten Gebetbuch der Familie.

„Heldentod fürs Vaterland im Kampf gegen Frankreich“: Im Familiengebetbuch ist vermerkt, wie Wilhelm Buchholz gestorben ist. Quelle: Katja Eggers

Ladenthien kann dazu noch einige Details liefern. Wilhelm Buchholz wurde demnach im Deutsch-Französischen Krieg verwundet und starb an Wundbrand. Zuvor soll er noch einen Kameraden, der ebenfalls aus Haimar stammte, aus dem Schützengraben gerettet haben. Der Kamerad überlebte, Buchholz nicht. „Das hat mir alles ein Geschichtslehrer aus Sehnde erzählt“, erklärt Ladenthien.

Eiche spendete Bauern Schatten bei Heuernte

Vermerkt sind Buchholz’ Daten zudem am Friedhof von Haimar auf einem Obelisken, der an gefallene Soldaten erinnert. Vor Ladenthiens Hof an der Küsterstraße 6 steht eine große Esche. Auch sie wurde laut Ladenthien zu Ehren seines verstorbenen Vorfahren gepflanzt. „In meiner Kindheit stand da eine Bank davor, da kann ich mich noch genau dran erinnern.“ Er selbst hat den Hof 1975 von seiner Mutter Ilsemarie übernommen. Ladenthiens Großvater Richard Buchholz hatte ihr den Hof übergeben.

Der Obelisk am Friedhof in Haimar erinnert an gefallene Soldaten. Auch Wilhelm Buchholz ist dort vermerkt. Quelle: Katja Eggers

Die Eiche in der Feldmark erfüllte seinerzeit aber auch noch einen ganz anderen und vor allem praktischen Nutzen: Der Baum diente als Schattenspender. „Die Bauern suchten während der Heuernte dort mit ihren Pferden und Wagen Schutz bei großer Hitze“, erklärt Ladenthien.

Baum darf nicht gefällt oder beschädigt werden

Heute beschneiden die Landwirte die Äste der Eiche, wenn sie dort nicht mehr mit ihren großen Mähdreschern und Treckern drunter lang fahren können. „Das hat mich immer sehr gestört, weil ich da gar nicht vorher gefragt wurde“, sagt Ladenthien. Umso mehr freut er sich, dass die Eiche am Ackerrand jetzt zum Naturdenkmal erklärt wurde und damit nun weder gefällt, beschädigt noch verändert werden darf.

Die Region hatte die Eiche südwestlich des Hämeler Waldes und nördlich der Burgdorfer Aue auf etwa 120 Jahre geschätzt. Laut Ladenthien ist der Baum aber mindestens 148 Jahre alt. Als Naturdenkmal wurde die Eiche wegen ihrer besonderen Erscheinung und der damit verbundenen Seltenheit, Eigenart und Schönheit ausgewiesen.

Von Katja Eggers