Sehnde

Der Frühling kommt nun richtig in Gang und damit auch das Wachstum in der Natur. Aber Bäume, Hecken und Sträucher schießen nicht nur in die Höhe, sondern auch in die Breite – und dieses überhängende Grün wie zum Beispiel Zweige kann etwa Verkehrszeichen oder Straßenlaternen verdecken. Die Stadt Sehnde appelliert deshalb an alle Grundstückseigentümer, aus Gründen der Verkehrssicherheit überhängendes Grün jetzt rechtzeitig zurückzuschneiden. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass die Vorschriften zur Brut- und Setzzeit laut dem Naturschutzgesetz bei einer Gefährdung für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer nicht gelten.

Grundstückseigentümer haften für Unfälle und Schäden

Grundstückseigentümern obliege diese Verkehrssicherungspflicht, heißt es mahnend aus dem Rathaus: „Er haftet für Unfälle und Schäden, die durch Überwuchs seiner Begrünung entstehen können.“ Ungeschnittene Äste an Grundstücksgrenzen sorgen zudem häufig für Streit zwischen Nachbarn, aber auch nicht gepflegte Fußwege sind dann oftmals ein Ärgernis. In diesen Corona-Zeiten sollte dies eigentlich kein Problem sein, denn viele Menschen haben dafür ja mehr Zeit als sonst.

Lichtraumprofil und Sichtdreieck einhalten

Folgende Hinweise sollten unbedingt beachtet werden, betont die Stadt: Eigentümer, deren Grundstücke an eine öffentliche Verkehrsfläche grenzen, müssen das sogenannte Lichtraumprofil beachten. Die Anpflanzungen sollten bis zu einer Höhe von 2,50 Meter nicht über Rad- und Gehwege ragen und an Straßen nicht bis zu einer Höhe von 4,50 Meter. Außerdem muss ein Sichtdreieck freigeschnitten werden. Hecken, Sträucher und Bäume an Straßeneinmündungen und Kreuzungen müssen so weit zurückgeschnitten werden, dass sie nicht über die Grundstücksgrenzen hinausragen. Ein Formschnitt für Hecken sei auch trotz der seit 1. April geltenden Brut- und Setzzeit nach dem Bundesnaturschutzgesetz erlaubt.

Reinigungspflicht gilt auch für Hundekot

Darüber hinaus müssen Wildkräuter, die entlang des Grundstücks auf dem Fußweg wachsen, entfernt werden. Bei Feuchtigkeit könnten Fußgänger darauf ausrutschen. Die Pflicht bestehe ohnehin nach der Straßenreinigungssatzung, betont die Stadt. Demnach müsse die Straßenreinigung – neben Wildkräutern auch Schmutz, Laub und Unrat – mindestens einmal in der Woche erfolgen. Und: „Dazu gehört leider auch Hundekot.“ Deshalb fordert die Verwaltung einmal mehr alle Hundebesitzer auf, die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners ordnungsgemäß zu entsorgen.

Von Oliver Kühn