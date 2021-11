Rethmar

Ein Winterwald aus 50 Tannen schmückt in diesem Jahr erstmals den Gutshof in Rethmar. An den teils mehrere Meter hohen Bäumen hängt Weihnachtsschmuck, es erklingt weihnachtliche Musik. Dazu tauchen Lichterketten und Feuerkörbe den Platz vor dem Gutshof in weihnachtliche Stimmung.

„Wir wollen mit dem Winterwald trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie möglichst vielen Menschen die Gelegenheit geben, sich in ungezwungener Atmosphäre zu treffen“, sagt Gutshof-Geschäftsführer Matthias Digwa. Durch die Umstellung auf 2 G in Innenräumen der Gastronomie seien viele der Weihnachtsfeiern auf dem Gutshof abgesagt worden, so Digwa. Auch die Reservierungen für Silvester liefen seitdem schleppend. Selbst ein Teil der Stammgäste bleibe mit den neuen Corona-Regeln weg. „Wir bedauern das sehr“, sagt der Gastronom.

Corona-Regeln unverhältnismäßig? Gastronom klagt gegen Region Hannover Gutshof-Geschäftsführer Matthias Digwa ist mit der Corona-Allgemeinverfügung der Region Hannover nicht einverstanden, die nur noch Zutritt für Geimpfte und Genesene in den Innenräumen der Gastronomie zulässt. Für Digwa sind 2-G-Regeln, die unabhängig von der Inzidenz und vom Infektionsgeschehen für alle gastronomischen Betriebe festgelegt wurden, „nicht verhältnismäßig“. Er hat deshalb beim Verwaltungsgericht Hannover Klage gegen die Allgemeinverfügung der Region Hannover eingereicht. Eine Entscheidung dazu erwartet er frühestens Ende der nächsten Woche.

Aufbau war nicht so leicht

Die Idee zum Winterwald sei bereits 2020 entstanden – aufgrund des Lockdowns habe man das Projekt damals aber nicht umsetzen können, so Digwa. Die Bäume hat er nun vor einigen Tagen zusammen mit seinem Vater Rainer Digwa mit dem Trecker von einem Landwirt aus Mellendorf/Fuhrberg geholt. „Das war schon eine Menge Arbeit, die vielen Tannen hierher zu bringen“, sagt der Gastronom. Auch den Aufbau hatte er sich einfacher vorgestellt. Um die mehrere Meter hohen Tannen bei Wind zu sichern, mussten sie teils mit Drähten im oberen Bereich fixiert werden.

Zwischen den weihnachtlich geschmückten Bäumen wurden zahlreiche kleine und größere Tische gestellt – immer in coronakonformen Abständen. Damit die Gäste nicht frieren, hat der Gastronom mit seinem Team zudem Feuerkörbe und Heizpilze auf dem Gelände positioniert. Unter großen Schirmen, die vor Regen schützen sollen, wurden zudem Heizstrahler angebracht.

Aktionen im Innenbereich laufen weiter

Der Aufenthalt im neuen Weihnachtswald draußen und unter freiem Himmel ist für Gäste unter Einhaltung der 3-G-Regel möglich. Die Besucherinnen und Besucher können auf dem Außengelände auch Bier aus der eigenen Brauerei, Glühwein oder Kinderpunsch trinken, zudem werden an einer Bude Gegrilltes oder Schmalzkuchen angeboten. Zur Unterhaltung gibt es darüber hinaus ein Spiel, bei dem die Gäste sich virtuell auf einer Leinwand etwa im Dosen-Werfen messen können.

„Ich wünsche mir, dass das hier ein Ort wird, an dem man sich mit Freunden trifft“, sagt Digwa, der betont, dass die Aktionen und Veranstaltungen im Innenbereich des Gutshofes wie gehabt weiterlaufen. So ist für Sonnabend, 27. November, etwa die Keltic Night geplant.

Der Winterwald mit der Außengastronomie soll bis ins neue Jahr erhalten bleiben. Er ist freitags und sonnabends von 17 bis 21 Uhr sowie sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Mehr Infos gibt es im Internet auf gutshof-rethmar.de.

Von Patricia Oswald-Kipper