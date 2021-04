Ilten

In der Nacht zu Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in das Hotel an der Sehnder Straße eingedrungen. Ob sie dabei etwas stahlen, ist bislang nicht geklärt. Die Eindringlinge flüchteten Hals über Kopf, weil ein Zeuge sie gehört hatte.

Die Tat ereignete sich nach Angaben aus dem Lehrter Polizeikommissariat gegen 3 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt meldete der Zeuge, dass er erst verdächtige Geräusche aus Richtung des Hotels gehört habe. Als er selbst nachgeschaut habe, was an dem Gebäude los ist, habe er ein offen stehendes Fenster entdeckt. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Mögliche weitere Zeugen des Einbruchs sollten sich mit der Polizei in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 in Verbindung setzen.

Von Achim Gückel