Sehnde: Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Bilm/Bolzum

Die Lehrter Polizei fahndet nach Einbrechern, die am Wochenende in Bilm und in Bolzum in Einfamilienhäuser eingestiegen sind. In Bilm hebelten sie am Freitag zwischen 15.10 und 20.30 Uhr in der Straße Fasanengarten die Eingangstür auf. Im Haus durchwühlten sie nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte alle Räume und stahlen Bargeld und Schmuck. In Bolzum schlugen bislang Unbekannte bei einem Haus in der Straße Am Mühlenberg zu. Dort hebelten sie ein Fenster auf. Darüber, ob die Diebe auch dort Beute gemacht haben, gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Tat muss sich zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonnabend, 14.15 Uhr, abgespielt haben. Ob es wegen des ähnlichen Tatzeitraums einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt, ist unklar. Mögliche Zeugen können sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 an die Polizei Lehrte wenden.

Von Oliver Kühn