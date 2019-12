Höver

Das war ein Schock in der Abendstunde: Als ein Ehepaar aus Höver am Freitagabend nach Hause kam, stellte es fest, dass Einbrecher in ihre Wohnung in der Straße Im Stiegfeld eingedrungen waren. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte hatten die Unbekannten dazu die Terrassentür der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt und die Räume durchsucht.

Offenbar wurde nichts gestohlen

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde aber offenbar nichts gestohlen. Die Tat muss sich am Freitag zwischen 16.20 und 20.10 Uhr zugetragen haben. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Lehrter Polizei unter Telefon (05132) 82 70 zu melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Sehnde lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Oliver Kühn