Sehnde

Einbrecher haben am Freitag die Wohnungstür eines Einfamilienhauses Im Stiegfeld in Sehnde aufgehebelt und gelangten so ins Gebäude.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen 10 und 16 Uhr. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Unbekannten das Haus und erbeuteten mehrere Schmuckstücke aus Gold. Die genaue Höhe des Schadens steht laut Polizei bisher nicht fest.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (05132)8270.

Von Patricia Oswald-Kipper